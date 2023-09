A megnyitón dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke tartott előadást az érintett korszak történelmi hátteréről, felelevenítve az ’50-es évek elejének fontos eseményeit. Szóba került többek között az ÁVH, a kitelepítések, a szovjet-magyar viszony, illetve egy személyes történetet is megosztott az érdeklődőkkel apai nagyapja életéből.

Berke András gazdag gyűjteményének most kiállított részét maga mutatta be - például a különböző egységek ruháit, rendfokozati jelzéseket, fegyvereket, mindennapi katonai használati tárgyakat. Megtudhattuk azt is, miért és hogyan vált gyűjtővé, hallhattunk tőle Lentihez kapcsolódó érdekességekről is, mint például, hogy a rendőrség jelenlegi épülete a határőrség helyi központja volt, a strandfürdőnél ma is látható egy betonbunker; illetve arra is fény derült, hogy eredetileg nem Zajdára szánták a laktanyát.

A tárlat szeptember 30-ig látogatható a könyvtárban, a kiállítás és a korszak iránt érdeklődőknek a könyvtárosok összeállítottak egy könyvajánlót is, melyben további érdekességek, tények, információk olvashatók erről az időszakról.