Dr. Kozma-Bognár Tamás a kezdetekről szólva elmondta, egyetemi tanulmányai után másfél évet töltött Szegeden, az Urológiai Klinikán, majd 2005-ben dr. Béli László főorvos, a Zala Megyei Kórház osztályvezetője hívta Zalaegerszegre. Mint fogalmaz, az elejétől be lettek fogva, az urológián kevés orvos dolgozott akkoriban is. A sok munka gyors fejlődési lehetőséget kínált, hiszen a sebész szakmánál az a legjobb, ha a szakember minél többet operál. Dr. Béli Lászlótól számos fortélyt elsajátított, mivel olyan műtéteket hajtottak végre, melyek túlnőttek a II. szintű megyei kórház hatósugarán. Ezt a lehetőséget kihasználva sok olyan beavatkozást végezhetett, amit kortársai csak láttak, vagy legfeljebb segédkezhettek benne.

Tudását közben országos és európai kongresszusokon gyarapította. Egyik speciális érdeklődési köre az anti inkontinencia - azaz a vizelettartási problémákat orvosló – műtét lett, ami részben urológiai, részben nőgyógyászati jellegű. Az egyik téves elgondolás az urológiáról, hogy itt csak férfi betegeket gyógyítanak, holott a páciensek fele nő. A hölgyeknél a kismedencei izmok, szalagok gyengülése miatt különböző fokú anatómiai eltérések keletkezhetnek, melyeket többféle műtéti megoldással lehet korrigálni a minimál invazív hüvelyi műtétektől kezdve a hasi területet érintő (nyitott, vagy laparoscopos) műtétekig.

Ezek a beavatkozások jelentős életminőség javulást eredményeznek, legtöbbször végleges megoldást nyújtva. A jó eredményeket látva a nőgyógyász kollégák nemcsak a vármegyéből, hanem például Veszprém térségéből is szakmai segítséget kérnek. Ugyancsak sokan nem gondolják, hogy az urológiai műtétek nagy részét tumoros megbetegedések miatt végzik. Ezzel kapcsolatban az osztályvezető főorvos megjegyzi, hogy sajnos egyre fiatalabb pácienseik is vannak.

Az urológiai daganatok jelentős részének a dohányzás a fő okozója, 10-ből 9 hólyagdaganatos beteg dohányos. Egyre elterjedtebbek az úgynevezett hevítős cigaretták, amiről az a képzetük az embereknek, hogy nem károsak, de a szakirodalom pont az ellenkezőjét bizonyítja. A termékek népszerűsége még több daganatos betegség forrása lehet. A hólyagdaganatok esetében folyamatosan emelkedő esetszámot tapasztalnak. Ennek megfelelően jelentős nagyságrendben végeznek 5-6 órás, hólyageltávolító műtéteket, melyek a beteget és az orvost egyaránt komolyan megterhelik. A klinikákon kívül csak kevés helyen végeznek ilyen beavatkozást, de a kórházban ily módon teljessé tudják tenni a hólyagdaganatos páciensek ellátását.

A gyógyítás egy csapatmunka. Nem az operáló orvosról szól, hanem sok ember együttes munkájának gyümölcse a gyógyulás, ápolók, adminisztrátorok, asszisztensek, altató orvosok küzdenek azért, hogy minél több mosolyt láthassanak a gyógyult betegek arcán. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Urológiai Osztálya országosan is egyedülálló helyzetben van, mivel ez az egyetlen vármegyei kórház az országban, ahol szívsebészeti osztály működik. Miért érdekes ez az Urológiának? A vesedaganatoknak létezik egy olyan stádiuma, melynél a növekedés során a tumor betör a vesevénába, aztán a fő gyűjtőérbe és végül egészen a szívig is eljuthat. Ennek a daganatnak az eltávolítása komplex, mindkét szakmát kihívás elé állító feladat. Szerencsére évek óta kiváló a kapcsolat a szívsebészet és az urológia között, aminek köszönhetően ezt a rendkívül bonyolult, nagy felkészültséget igénylő beavatkozást el tudják végezni helyben.

A rendkívül szerteágazó feladatoknak az osztály felkészült gárdájával tesznek eleget. Orvosként négyen dolgoznak főállásban az urológián, rajtuk kívül két nyugdíjas kollégát is foglalkoztatnak. Dr. Kozma-Bognár Tamás célkitűzése az orvoslétszám bővítése további szakemberekkel, ugyanakkor a stábot a szakdolgozókkal együtt kiválónak tartja. Kollégáival, s a nővérekkel, műtősökkel, orvosírnokokkal egymást támogatva végzik munkájukat.

A tárgyi feltételeket illetően kiemelte, folyamatosan fejlődnek, amire szükség is van, hiszen az urológia egy rendkívül eszközigényes terület. A mindennapi munkához elengedhetetlen az urológián az ultrahang használata, melyből öt évvel ezelőtt és idén is sikerült egy-egy jó minőségű készüléket beszerezni, így a szakrendelőben, s az osztályon is rendelkezésre áll a technika. Az eszközpark bővítése, mint a főorvos hangsúlyozza, nélkülözhetetlen, hiszen csak így tudnak a szakma fejlődésével és a többi intézmény nyújtotta szolgáltatásokkal lépést tartani. A legmodernebb eszközparkkal rendelkeznek mind a nyitott, mind a laparoscopos, mind az endoscopos műtétekhez, ami a legfontosabb tényezőhöz a betegbiztonsághoz elengedhetetlen. Egyedül a húgyuti kövesség kezelésénél szükséges endoszkópos park megújítása várat magára. Dr. Kozma-Bognár Tamás azt is fontosnak tartja, hogy a Szent Rafael Kórház Urológiai Osztálya aktívan bekapcsolódjon a szakmai rendezvényekbe, s ha kell kezdeményező szerepet is vállaljon. Ennek eredményeként szeptember első napjaiban Zalaegerszegen tartotta éves vándorgyűlését a Magyar Urológus Társaság Dunántúli Szekciója.