Szeptember 12-én töltötte be 90. életévét a Zalaháshágyon élő Simonics Tibor, ennek apropóján köszöntötte őt a község polgármestere, Horváth Gyula és Mihályi Erzsébet alpolgármester, akik nemcsak az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevelet adták át az ünnepeltnek, de a település plakettjével és emléklapjával is megajándékozták őt. A többek közt a közútkezelőnél, egy zalaegerszegi mélyépítő vállalatnál, a bányásziparban, a cukorgyártásban, illetve nyugállományba vonulását megelőzően az erdészetnél fakitermelőként is dolgozó Simonics Tibornak nehéz sorsot szánt az élet. Feleségét három és fél évtizede veszítette el, de öccse és gyermekei is elhunytak már. Egyik fiát 19 évesen, a Magyar Néphadsereg katonájaként szolgálatteljesítés közben lőtték le.