Mint elmondta, szerdán Sopronban folytatódott a kormánypárti országgyűlési képviselők találkozóinak sorozata, amelyet azzal a céllal hívtak életre évekkel ezelőtt, hogy egymás választókerületeinek értékeit, sajátosságait és kihívásait megismerjék, tájékozódjanak a működtetés tapasztalatairól, a jó gyakorlatokról. Ilyen jellegű eszmecserékre a Parlamentben általában nincs idő, ezért is tartja fontosnak a zalai honatya a kezdeményezést. Hozzátette: ezeken a találkozókon minden alkalommal szóba kerülnek olyan, az adott térségben alkalmazott megoldások, amelyeket a képviselők saját választókerületükben is hasznosíthatnak. Hasonló informális találkozónak a zalai 1. számú választókerület is adott már otthont.

A csoportképen a szerdai találkozó résztvevői láthatók: Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója, Kovács Sándor, Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselője, Gyopáros Alpár, Győr–Moson–Sopron vármegye 3-as számú választókerületének ország­gyűlési képviselője, a Magyar falu program kormánybiztosa, Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője, Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Ovádi Péter, Veszprém vármegye 1-es számú választókerületének ország­gyűlési képviselője, a Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Vigh László lapunknak elmondta: tervezik a folytatást, szeretnék életben tartani a találkozók hagyományát.