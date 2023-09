Véletlen vagy tudatosság, utólag is nehéz eldönteni, kinek mi alakítja a sorsát, az biztos, Molnár Ágota nincs híján a határozottságnak, ami e poszton szükséges is, hiszen a Gartner Intertrans Hungária Kft. társügyvezetője 2017 óta.

Céltudatosságát már kamaszként megmutatta; tanárnak készült, az egerszegi Deák-szakközépiskolában pedagógiát tanult, amikor a harmadik évben nyelvtanára felvetette, fél évet egy diák a németországi Aachenben tölthet nyelvtanulással. Jelentkezett, majd elhatározását közölte szüleivel, akik egy szem lányukat féltették, de beletörődtek az utazásába, ami később a legjobb döntésnek bizonyult.

A Pacsától 1200 kilométerre töltött hónapokat követő vizsgákkal sikeresen befejezett középiskola után Veszprémben szerzett némettanári diplomát. Zalaegerszegen helyezkedett el felügyelő tanárként a leánykollégiumban, ily módon a szállásra se volt gondja. Igaz, ez egyben 24 órás munkát jelentett számára, mert közben két középiskolában óraadóként is kereste a kenyérrevalót, ami akkor se volt túl sok. Ezért aztán nyelvtudására alapozva jelentkezett a Mobil Péter autókereskedő céghez, amit hamarosan a Flextronicsra cserélt. Itt a beszerzéssel foglalkozott, jól hasznosítva már angoltudását is. Abban az időben került oda, amikor a cég a zalalövői gyáregysége beindítását szervezte. Rendszeresen kellett ingáznia hónapokon át, aztán végül a gyáregység sem sokáig működött. Talán ez is adta a lökést az újabb váltásra, 2001-et mutatott a naptár, amikor belépett a Gartner Intertrans Hungáriához.

Fuvarszervezői munkakörbe került, aztán a marketing, a tenderezés és a számlázás területén is kipróbálta magát. A cég irányítását 2005-ben két ügyvezető vette át, melléjük került Molnár Ágota menedzserasszisztensnek és titkárságvezetőnek. Sikerült olyan jól teljesítenie, hogy 2017-ben, az osztrák ügyvezető nyugdíjba vonulásakor megkapta a posztját. Ehhez az is hozzájárult, hogy időközben a Corvinus egyetemen diplomát szerzett logisztikai és ellátási lánc menedzsment szakon jeles minősítéssel.

Molnár Ágota azt is elárulta, mielőtt igent mondott az ügyvezetői posztra, összeült a családi tanács a nagyszülőkig bezárólag, mert a támogatásuk nélkül nem vállalta volna el a feladatot.

S mi várt rá? Nos, napjainkban a cégnél 1300-nál többen dolgoznak, ebből az egerszegi központban százan. Európa-szerte 713 kamionjuk fut, ezekre a 40 tonnás monstrumokra 1050, többségében szerb-bosnyák sofőr – köztük félszáz nő – munkáját kell megszervezni. Az ezzel járó terhelést az is növeli, hogy a pilóták több mint harmada cserélődik ki évente.

A mindennapi pörgést, a stresszt sporttal kezeli, amire a Covid idején kapott rá nagyon aktívan, nem utolsósorban kollégái ösztönzésére. Törékeny alkatát tekintve nehéz elképzelni, de testépítéssel kezdte, ebben gyorsan versenysikereket is elért a magyar és az Európa-bajnokságon, márpedig a felkészülés idején néha heti tíz edzés is bekerült a naptárba. Aztán rákapott a rúdfitneszre, ahonnan a CrossFit világába lépett át. Pár hete itt is bizonyított, szolnoki versenyen állhatott dobogóra a korosztályában. Szereti a kihívásokat, árulja el mosolyogva. Kell az erő a talpon maradáshoz, a tiszta fejhez, a mentális egészséghez, hogy a feszültséget ne vigyük haza, teszi hozzá.

A jelenlegi helyzet pedig nem mondható szívderítőnek, derül ki szavaiból. A gazdasági környezet, az infláció, a fizetőképes kereslet visszaesésének következményei már megmutatkoznak a dolgozók mentális állapotában is, aminek kezelése újabb kihívás. Ezért házon belül már pszichológiai támogatást is biztosítanak, árulja el.

Molnár Ágota a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, emellett alapító tag a kamara „női tagozatában”, a június óta működő Női Vezetői Ligában. Első összejövetelükkor néhány számot is elmondott arról, milyen arányban töltenek be vezető pozíciót a hölgyek Európában. A visegrádi országok között 25-28 százalék az arány, az uniós elvárás 2026-ra 33 százalék, jelenleg hazánkban ez a szám 10,5 százalék. E sorból kilóg a Gartner, mert a társaság menedzsmentjében évtizedek óta több hölgy dolgozik. Napjainkban a 10 fős vezetői csapat fele hölgy ebben az igazán férfias iparágban és nagyvállalatnál.

Molnár Ágota akkor expozéjában úgy fogalmazott: „Büszkén pillantok vezető kollégáimra, és megegyezhetünk abban, nem volt és nem is lesz sétagalopp. Mindig meg kell dolgoznunk érte, sokszor többszörösen kell teljesítenünk az egyéb hadszíntereink mellett is...”