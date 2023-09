A Kampusz Cinema elnevezésű programot először rendezték meg, tudtuk meg Lukács-Gaál Esztertől, az intézmény kommunikációs referensétől. Mint jelezte, az akció nagy sikert aratott a hallgatók és a kilátogatók körében egyaránt.

- Hallgatóink nagy örömmel látogattak ki a szabadban megrendezett programra, ahol hangulatos fények, leterített plédek és kellemes esti időjárás fogadta a résztvevőket. A szabadtéri filmvetítés során a Baywatch című filmet tekinthették meg az érdeklődők. A kiérkező vendégek a szórakoztató film mellé kézműves popcornt is fogyaszthattak a Popcornmanó jóvoltából. A vetítés végén a program "Movie After Party" bulival zárult - tájékoztat az egyetemi honlapon is Lukács-Gaál Eszter a programról.