– A fesztivál 2008-as indulásakor a szüret, a szőlő és a bor állt a fókuszban – idézte fel Balaicz Zoltán polgármester. – Időközben azonban egyedi, csak ránk, zalai emberekre, zalaegerszegiekre jellemző gasztronómiai arculatot kapott a rendezvény. Zala hazánk egyik erdőkben és vadakban legjobban bővelkedő területe, vármegyénk harmadát erdők borítják, így jelentős az erdő- és vadgazdálkodás, a faipar, a vadászati turizmus és a vadgasztronómia. A vad­ételek mellett fontos a zalai erdők minden kincse, a gomba, a méz, az erdei gyümölcsök, a lekvárok, az aszalványok, s természetesen a zalai pálinkák és borok is – ezt mind felvonultatjuk ezen a programon. Bár a háború miatt kialakult európai energiaválság és a nemzetközi gazdasági problémák miatt sokáig kétséges volt: idén lesz-e fesztivál, végül sikerült ezt a problémát is kezelnünk.

Balaicz Zoltán kiemelte: Zalaegerszeg testvérvárosai ezúttal 13 delegációival érkeznek Német-, Olasz- és Lengyelországból, Ausztriából, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából – így igazán nemzetközi lesz a rendezvény. Ezt a sokszínűséget tükrözi majd a fesztiválnyitó ünnepi felvonulás is, amely szeptember 8-án, pénteken 16 órakor indul a Városháza elől. Hagyományőrzők, táncosok, a városi fúvószenekar, a testvérvárosi delegációk, városvezetők, vadászok, erdészek, méz- és borlovagrendek szüreti menete lesz ez. A háromnapos program díszsortűzzel veszi majd kezdetét.

A mindig rendkívül népszerű jótékonysági vadfőzés szombaton 9 órakor startol – 70 csapat részvételével. A bevétel a zalaegerszegi idős­otthonokat segíti majd. Balaicz Zoltán hozzátette: miután a csapatok 6-8 főből állnak, így önmagában a főzésben részt vevők száma megközelíti az 500 főt. Az elkészült ételekből a Kvártélyház Dísz téri jegypénztárában elővételben megváltott, illetve a főzés napján a helyszínen árusított 500 forintos ebédjegyekkel lehet vásárolni. Tovább gazdagítja a fesztivál kínálatát a vadászkutyák és egyéb ebek felvonulása, amely szombaton 17 órakor indul – a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület árva kutyáival a sorban. Az érdeklődőket, a fotókat, szelfiket készítőket mindeközben várja a szabadtéri trófeagyűjtemény és a Pylon–94 Kft. által készített különleges, újragondolt, modern vadászles. Szombaton 21 órától pedig a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar filmzenei koncertje szórakoztat a Széchenyi téri nagyszínpadon, Pejtsik Péter karmester vezényletével, a kínálatban olyan jól ismert filmek zenéi szerepelnek, mint a Dallas, a Jurassic Park, a Schindler listája és a Forrest Gump. A Göcseji Múzeumban szombaton és vasárnap 14 órától ingyenes tárlatvezetéssel tekinthető meg „A kelta szarvas-isten nyomában” című időszaki kiállítás. Vasárnap 10 és 18 óra között pedig Civil Udvart rendeznek be az Európa téren a különböző egyesületek és alapítványok, játszóházzal, meglepetésekkel és ajándékokkal.

A belvárosban természetesen most is ott lesznek a boros-, pálinkás- és söröspavilonok, valamint a finom ételeket kínáló árusok. S a három nap alatt a legkülönfélébb, ízletes vadéte­leket lehet majd megkóstolni abban a kilenc étteremben (Arany Bárány Szálloda, Contrast, Díszpinty, Kiskondás, Pedro, Piccolo, Strike, Tó-Ka, Véndiófa), amely csatlakozott a fesztiválhoz. Külön programmal, például Vadiszkóval készül a Mimosa is.

Tompa Gábor fesztiváligazgató a zenei kínálatot ismertetve kiemelte: többek között érkezik a Valmar, az Irie Maffia, a Lóci játszik, a Manic Monday, az Ed Philips and the Memphis Patrol, a Shabby Blues Band és az Intermezzo Latin Club.

S mivel minden évben hangsúlyos igény a lakosság részéről, hogy kapjanak lehetőséget a zalaegerszegi művészek, idén minden eddiginél több helyi és zalai fellépő lesz.

Közlekedési információk

Szeptember 7-én, csütörtökön hajnaltól szeptember 11-én, hétfő hajnali 4-ig lezárják a Széchenyi tér és a Kossuth utca Petőfi utcáig tartó, valamint a Kisfaludy utca Ady utcáig tartó szakaszát. A lezárással érintett területen csütörtök hajnaltól tilos a parkolás. Pénteken 9 órától vasárnap éjfélig a Tüttőssy u. 10–22. szám előtti szakaszra csak az ott lakók hajthatnak be. A rendezvény ideje alatt a Kossuth utcára a Kisfaludy utcáról nem lehet kihajtani, az autósok a Petőfi utcát az OTP árkádja alatti átjárón át érhetik el.

A szervezők azt kérik: lehetőleg mindenki gyalog közelítse meg a fesztivált, parkolásra a Csipke parkolóházat, a Kovács Károly téri, a piac mögötti, a ZTE-stadion melletti, a Zala Plaza körüli és a sportcsarnok előtti parkolót javasolják.

A fesztivállal egy időben, szeptember 8-án és 9-én tartják a Zalai Mária-kongresszust, melynek kiemelkedő eseménye a nagytemplomban szombaton 20 órakor Tolcsvay László–Müller Péter–Müller Péter Sziámi: Mária Evangéliuma című rockoperájának ingyenes bemutatója. S ugyancsak a kongresszus része a szombaton délelőtt, 9.30-kor a Széchenyi téri nagyszínpadon kezdődő ünnepi szentmise, amit dr. Székely János megyés püspök celebrál.

A fesztivál jelmondata: „Gyere zöldben!” Így a résztvevők s az érdeklődők is hangsúlyozhatják a rendezvény jellegét. A szervezők éppen ezért azt kérik: aki teheti, ebben a három napban öltözzön vadásziasan, vagy legyen rajta minél több zöld, esetleg barna ruha.

Mindenkit szeretettel várnak a fesztivál programjain!