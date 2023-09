A nemrég kezdődött zsidó újév ünnepe után egy héttel vasárnap tartották a Jom Kipurt a zalaegerszegi zsidó hitközségben. Az ünnep az engesztelés napjaként ismert, amikor a hitéleti hagyomány szerint megbánják bűneiket a zsidó hit szerint élők. A közösség tagjainak Virágh Judit, a hitközség elnöke beszélt a Jom Kipur jelentőségéről. "Egyszer egy évben adatik alkalom …", mondta, hozzátéve, ebben a vallásban, amely nem ismeri a vétkezés-gyónás-vezeklés-vétkezés végtelen körforgását, egyetlenegyszer egy évben megadatik a bűnbánatot követő engesztelés lehetősége. Ilyenkor az áldozatok között szerepelt egyebek mellett két kecskebak, melyek közül egyiket Istennek áldozták fel, ez volt a „bűnbak”, innen is ered az ismert kifejezés. Jom Kipur a zsidóság egyik legszentebb ünnepe, kizárólag erre az egyetlen napra ír elő a Tóra böjtöt, mely rendkívül szigorú, mert még a száj megnedvesítése is tilos. Az ősi rituálé szerint a férfiak fehér kakast, a nők fehér tyúkot forgatnak a fejük fölött a bűnök megbocsátásáért, újabb időkben el lehet végezni akár pénzzel is.

Rosenfeld Dániel Imre bibliaoktató, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség kántora, vallási vezetője elmondta, a Jom Kipur idején megáldják a gyerekeket, a közösséget és meggyújtják az ünnepi gyertyákat és külön az elhunytak részére, elhangzik az ünnepélyes nyilatkozat, amely az elmúlt esztendő során meggondolatlanul tett fogadalmak és ígéretek feloldását szolgálja. A közösség az engesztelés napja jelképeként használt kis címletű egy- és ötforintosokat adományként ajánlotta fel a rászorulóknak.