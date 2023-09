Izgalmas, érdekes programok várták pénteken országszerte az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája programsorozat rendezvényein, melyeken felsőoktatási és kutatóintézetek, laboratóriumok, és egyéb más intézmények, szervezetek kínáltak tudományos, ismeretterjesztő, ugyanakkor szórakoztató programokat, előadásokat, kísérleteket. Országszerte mintegy 200 helyszínen 2500 program közül választhattak az érdeklődők. A 2005 óta évről évre meghirdetett esemény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára. Zalában a Pannon Egyetem zalaegerszegi és nagykanizsai központjában is csatlakoztak az eseményhez, előbbi helyszínen például a mesterséges intelligencia mindennapokban és az oktatásban betöltött szerepéről és a járműipari tesztelésekről is tájékozódhattak, utóbbin pedig csapatversenyt hirdettek érdekes feladatokkal, de olyan VR (virtuális valóság) és AR (kiterjesztett valóság) kalandozások is vártak a látogatókra, amikben otthon biztosan nincs részük.