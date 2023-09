Ahhoz, hogy életünket kiegyensúlyozottnak érezzük, szükségünk van arra is, hogy megvalósítsuk álmainkat, hogy élményeket szerezzük, ezeket megélve feltöltődjünk, táplálkozzunk belőlük a későbbiekben. Talán nem túlzás életre szóló élménynek nevezni azt, ha egy fiatalember évek óta dédelgetett álmát valóra váltra felkerekedik, hogy világot lásson és elutazik a számunkra nemcsak földrajzilag, de sok más tekintetben is távoli Amerikai Egyesület Államokba. De hogy legyen némi csavar a történetben, itt nem városlátogatásról, vagy utazási irodák által szervezett, tematikusan összeállított útról van szó. Lapunk olvasói számára talán nem ismeretlen a Lentiben élő Mentes Attila neve, kinek nyári kerékpáros kirándulásairól több alkalommal beszámoltunk már. Évről évre emeli a tétet, idén nem kevesebbre vállalkozott, minthogy kerékpárral járja be az USA-t, egyedül, térképpel, sivatagon, hegyeken és hatalmas metropoliszokon át.