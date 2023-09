Az ember társas lény: család, rokonok, iskola- és munkatársak teszik ki a kapcsolati hálónkat. A felnőttkor küszöbén például egyetemen, főiskolán szerezhetünk életre szóló összekapcsolódásokat. Illetve úgy hírlik, manapság épp nem nagyon. A húszas életévek pezsgő, szabad, kreatív világának hátráltatója az oktatási szisztéma, mely alig alapoz a csoportos és személyes tanulásra, árt a közösségi média, az online tér és a home office is. A Pannon Egyetem zalaegerszegi kara szeretné visszahozni a hajdani szellemi és érzelmi együtt lélegzés hangulatát, erre szolgált minap az esti közös szabadtéri mozizás is a zöld kampusz nagyrétjén. Hátha jó örülni a valóban jelen lévőknek is, nemcsak a telefon kijelzőjén látszóknak.