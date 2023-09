Róluk az ott dolgozók nagy szeretettel és szakértelemmel gondoskodnak. Van azonban az intézménynek egy óriási problémája, az, hogy a működtetéshez szükséges összegek nem mindig állnak rendelkezésre. Ezért tesznek közzé időről időre egy-egy felhívást, hogy jótékonysági akciókat indítva pénzt gyűjtsenek. Most tombolatárgyakat várnak, hogy azokat később kisorsolják. Segíteni például egy édesség vagy dísztárgy felajánlásával, de tombolajegyek vásárlásával is lehet. A szervezők bíznak abban, hogy ahogy korábban, kérésükre most is többen megmozdulnak. Aki tudja, támogassa az otthont, hogy az autizmussal küzdő fiatalok megkaphassák azt a védelmet, amit a létesítményben nyújthatnak számukra.