Egyes kimutatások szerint ma Magyarországon mintegy háromszázezer kóbor kutya és még ennél is több kóbor macska tengeti mindennapjait. Ausztriában már engedélyhez kötik a kutyatartást, nem véletlenül. A szabályozással megelőzhető lenne a kutyák mérték nélküli szaporulata itthon is. Az ivartalanítás Magyarországon nem kötelező, s sajnos még nem kellőképpen támogatott. Elrettentésül: a Peta állatvédő szervezet adatai szerint egy ivaros nőstény kutyának hat év alatt akár több mint 67 ezer utódja lehet. Ez persze elméleti szám, mindenesetre elgondolkodtató. Lehet, hogy a magyar állatszerető nemzet egyesek szerint, ám az is igaz, hogy felelőtlenül szeretünk. És nagyon sokan vannak, akik nincsenek ezzel tisztában.