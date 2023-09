77 évvel ezelőtt a mai napon született Tanzániában Freddie Mercury angol rock énekes, a Queen Együttes tagja

Eredeti nevén: Faroukh Bulsara Mercury együttese, a Queen 1971-től dolgozott együtt. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott "One Night at the Opera" című nagylemezzel és az azon szereplő" Bohemian Rapsody" című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott, s az 1991 elején megjelent "Innuendo" című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismertté vált sztár-énekes iráni származású volt: családjával az indiai Bombay-n át került Londonba, ahol először grafikusművészi diplomát szerzett. AIDS végzett vele.

81 évvel ezelőtt halt meg Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő

Valószínüleg szeptember 4-én halt meg, de a halálesete a Budapest VIII. ker. polgári halotti anyakönyv 1812/1942. folyószáma alatt 1942. szeptember 5-én került bejegyzésre. A XX. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevet a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novelláskötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. Üdvözölte a polgári forradalmat, és kezdetben reményeket fűzött a Tanácsköztársasághoz is. A kommün bukása után kizárták a Kisfaludy Társaságból, írásait egy ideig csak a Nyugat és az Est-lapok közölték. 1929 decembere és 1933 januárja között Babitssal közösen szerkesztette a Nyugatot.1939-ben megvette a Kelet Népe című lapot, s azt szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből is kiemelkedik az Erdély - trilógia, a Légy jó mindhalálig, az Úri muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője.

51 évvel ezelőtt a Fekete Szeptember elnevezésű arab terrorista csoport a müncheni Olimpia színhelyén sportolókat ejtett túszul

1972. augusztus 26 és szeptember 11. között Münchenben rendezték meg a XX. nyári olimpiát. Szeptember 5-én a Fekete Szeptember nevű arab terrorista csoport nyolc tagja az olimpiai faluban behatolt az izraeli csapat szálláshelyére, ahol két izraeli sportolót megöltek és kilencet túszul ejtettek. Miután az izraeli kormány megtagadta a követelések teljesítését - 200 palesztin fogoly szabadon engedését -, a terroristák a nyugatnémet kormánytól repülőgépet követeltek a túszok elszállítására. A terroristákat és a kilenc túszt két helikopteren átszállították a fürstenfeldbrucki katonai repülőtérre, ahol a Lufthansa légitársaság Boeing repülőgépe már várakozott, hogy elszállítsa őket valamelyik arab országba. A német rendőrség ott akciót kezdeményezett, erre a terroristák megölték túszaikat, de a tűzharcban öt arab és egy német rendőr is meghalt, a három további terroristát elfogták. (Az akciónak összesen 11 izraeli sportoló, öt terrorista és egy rendőr áldozata volt.) A helyi hatóságoknak csak nagy veszteségek árán sikerült úrrá lennie a helyzeten. A játékokat azonban egynapos szünet után folytatták. Az olimpián a magyarok 6 arany -, 13 ezüst - és 16 bronzérmet nyertek. Bajnokok lettek: Balczó András öttusa, Fenyvesi Csaba párbajtőr egyéni, a párbajtőr csapat, Földi Imre súlyemelés, Gedó György ökölvívás és Hegedűs Csaba birkózás, aki győzelmével a magyar csapat 100, olimpiai aranyérmét nyerte el.