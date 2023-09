118 évvel ezelőtt megszületett Greta Garbo svéd színésznő

Eredeti neve Greta Lovisa Gustafsson. Pályafutását Svédországban bolti elárusítónőként kezdte. Színésznőként húszévesen aratta első sikerét egy divatos regény adaptációjában, majd Németországba, utána Amerikába ment. Először némafilmekben szerepelt, később hollywoodi sztár lett. A Garbo művésznevet vette fel, és egy magasnyakú pulóverre is átruházta. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordta, mivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte. Az "isteni" jelzőt ragasztották rá, mert megközelíthetetlen és elérhetetlen volt, még a filmvilág pletykái sem értek el hozzá. Harminchat éves korában hagyott fel a filmezéssel, barátnőjével élt elvonultan a világtól, elrejtőzve a fotóriporterek elől. Az utókor így csak ifjú szépségére emlékezhet. Játszotta többek között Anna Karenina", Walewska grófnő és Ninocska szerepét.

172 évvel ezelőtt megjelent a New York Times első száma

A komoly megjelenése és stílusa miatt „Szürke Hölgynek” („Gray Lady”) becézett sajtótermékre sokan tekintenek úgy, mint az egyik leghitelesebb amerikai hírforrásra. 1851-es alapításától napjainkig 130 Pulitzer-díjat nyert, többet, mint bármely más lap. A címlap bal felső sarkában található az újság mottója: „Minden hír, ami megjelenésre érdemes” („All the news that's fit to print.”). Az első lapszámból 5 ezer példányt nyomtattak és az ára 1 cent volt.

17 évvel ezelőtt tüntetés kezdődött a budapesti Kossuth téren, ami a televízió ostromával zárult

A tüntetők Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondását követelték, a május 26-i zárt frakcióülésen elhangzott és kiszivárogtatott beszédének tartalma miatt. A tüntetés átterjedt a Szabadság térre, ahol megostromolták a Magyar Televízió székházát.