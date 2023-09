179 évvel ezelőtt megszületett Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója

Puskás Tivadar a bécsi és a pesti Műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban visszatért Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont terve, 1878-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és -központ építési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re a világ negyedik telefonközpontját. 1884-ben átvette a Budapesti Telefonhálózatot, de a további fejlesztések vagyona java részét felemésztették. Új fellendülés jött azonban 1892-ben, mikor az Osztrák-Magyar Monarchia Szabadalmi Hivatalában és még 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után, 49 évesen szívrohamban meghalt.

40 évvel ezelőtt Vanessa Williams színésznő, énekesnő lett az első fekete bőrű szépségkirálynő Amerikában

1983-ban megnyerte a Miss America szépségversenyt, amivel ő lett az első színes bőrű szépségkirálynő. A címről azonban 1984-ben lemondott, mert meztelen fotók jelentek meg róla. 1988-ban tört be a zene világába a The Right Stuff című albumával, amiért 3 Grammy-díj-jelölést kapott. 1992-ben megjelent Save the Best for Last kislemeze hetekig vezette a slágerlistákat, amiért ismét Grammy-díjra jelölték, 1995-ben a Colors of the Wind című dala a Pocahontas című Disney-rajzfilm betétdala lett.

Vanessa Williams színésznő

63 évvel ezelőtt megszületett Damon Hill brit autóversenyző, Formula 1-es világbajnok

Formula–1-es karrierje 1992-ben kezdődött a Brabham csapatnál. Első versenye a brit nagydíj volt. Első győzelmét 1993-ban, a magyar nagydíjon aratta. 1994-ben megnyerte a brit nagydíjat.

Az 1990-es évek közepén Hill volt az akkor kétszeres világbajnok, Michael Schumacher egyik legkeményebb ellenfele. Párharcukat sok vitás eset kísérte. 1996-ban nyolc futamgyőzelmet aratva sikerült megnyernie a világbajnokságot, csapattársát, a kanadai Jacques Villeneuve-öt megelőzve. 1997-ben vb-címvédőként az Arrowshoz szerződött, miután a Williams nem hosszabbította meg szerződését. Itt a magyar nagydíjon érte el legjobb eredményét, amikor második lett. Palik László kommentátor vele kapcsolatos megjegyzése internetes mémmé vált.

1998-ban a Jordanhez igazolt, és még egy évig itt versenyzett, majd visszavonult. Itt egy futamot nyert még 1998-ban, és hozzásegítette a csapatot a valaha volt legjobb konstruktőri eredményéhez, egy harmadik helyhez.