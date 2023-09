130 évvel ezelőtt megszületett Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője

Budapesten született. Szent-Györgyi Albert 1917-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. Az 1920-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a szegedi tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsompaprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani-orvosi Nobel-díjat. 1947-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rosszindulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét. Corvin-láncot és Kossuth-díjat is átvehetett.

111 évvel ezelőtt megszületett Sárosi György labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége

Sárosi György jogi doktorátust szerzett. Annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőséget szerezte Magyarországnak. Sárosi doktort, a népszerű "Gyurkát" egész magyarországi sporttevékenysége a Ferencvároshoz fűzte. Klubcsapatával öt bajnokságot nyert, és tagja volt a Fradi 100 százalékos bajnokcsapatának. 1931-ben volt először válogatott, és 1943-ig 61 mérkőzésen 42 gólt szerzett. Tagja volt az 1934-es és az 1938-as világbajnokságon részt vett, s ez utóbbin ezüstérmet nyert magyar csapatnak. Sok emlékezetes Közép-európai Kupa mérkőzés hőse is volt. 1948-ban Olaszországba távozott, és ott is fejezte be labdarúgó pályafutását, majd edzőként dolgozott. Legnagyobb sikerét az 1951-52-es idényben érte el, amikor a Juventusszal bajnokságot nyert. 1992-ben a Ferencváros Aranydiplomával tüntette ki az akkor 80 éves, volt játékosát, aki 1993. 06. 20-án hunyt el.

Sárosi György labdarúgó

33 évvel ezelőtt bemutató repülés közben kigyulladt és lezuhant egy MIG-23-as vadászrepülő Pápán

Az első pápai repülőnapon történt a baleset. A pilóta Soproni Károly őrnagy a helyszínen életét vesztette.