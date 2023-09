133 évvel ezelőtt megszületett Agatha Christie angol krimiíró

A délnyugat-angliai tengerparti Torquay városában született, Agatha Mary Clarissa Miller néven. A krimi koronázatlan királynőjeként is szokták emlegetni. 66 detektívregénye minden idők legnagyobb példányszámban elkelt könyvei között szerepelnek. Csak Shakespeare műveiből és a Bibliából adtak el többet. Színpadi darabját, a "The Mousetrap"-et 1952 óta folyamatosan játszák, ami szintén rekord, semmilyen más színdarabot nem játszottak ennyi ideig. Mary Westmacott álnéven romantikus regényeket is írt, de ezek kevésbé váltak ismertté.

Két házassága volt, először Archibald Christie pilóta volt a féje 14 éven át, de a férfi hűtensége miatt 1928-ban elváltak. Utána 46 éven át Max Mallowan régész felesége volt (1930–1976), akivel élete végéig együtt éltek, bár ez a férj is hűtlen volt hozzá.

Mindkét világháborúban ápolónőként dolgozott, második férjét gyakran kísérte el ásatásokra.

142 évvel ezelőtt megszületett Ettore Bugatti olasz verseny- és luxusautó tervező

Ettore Bugatti már kis korától a gépek szerelmes volt, inasnak szegődött egy kerékpárgyártó céghez, ahol 14 évesen már triciklit motorizált, sőt szerkezetével országúti versenyeken is részt vett. Gyorsan bebizonyította mély ösztönös megérzését a gépjármű gyártás jövőjét illetően és autodidakta módon képezte magát, és alig tizenhét évesen - vásárolt alkatrészekből - épített egy sportkocsit. Négyhengeres, négysebességes, háromliteres, lánchajtású autója 1901-ben Milánóban egy nemzetközi kiállításon elnyerte a város nagydíját. Vállalkozásának megkezdéséhez egy elzászi, Molsheimben lévő volt festőüzemből alakította ki autógyártó üzemét, ahol 1910-ben 10, 1911-ben pedig már 65 kétüléses Bugatti készült. A Bugatti márka 1,4 literes kocsija 1911-ben a Le Mans-i 24 órás autóversenyen kategóriája nagydíját nyerte el. 1912-ben pedig már a Peugeot gyár megbízásából tervezte meg a "Bébé-t", mely típus kora egyik legsikeresebb kiskocsija lett.

2 évvel ezelőtt meghalt Póka Egon basszusgitárok, a Hobo Blues Band tagja

1970-től az Olympia zenekarban Charlieval és Tátrai Tiborral, majd a Tűzkerékben Radics Bélával zenélt. 1978-tól 1993-ig a Hobo Blues Band tagja volt, 1997-től 2009-ig a P. Mobilban játszott, legutolsó zenekara a Póka Egon Experience volt. A legendássá vált Vadászat című Hobo-album dalait Tátrai Tiborral írták a szólógitáros horgásztanyáján.