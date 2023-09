22 évvel ezelőtt támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center

Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg.

63 évvel ezelőtt befejeződött a tizenhetedik újkori Nyári Olimpia Rómában

A Rómában rendezett Olimpia versenyszámait lehetett először televízión is követni, 83 ország több mint ötezer sportolója küzdött a bajnoki címekért. A magyarok a korábbi évekhez képest viszonylag kevés érmet szereztek, 6 arannyal, 8 ezüsttel és 7 bronzzal térhettek haza. A kardvívók továbbra is tartották magukat a hagyományokhoz: csapatban ismét bajnokok lettek, egyéniben pedig immár másodszor lett aranyérmes Kárpáti Rudolf. A vízilabdázók sajnos szakítottak a tradíciókkal, bajnoki cím helyett a harmadik helyet szerezték meg. A férfi öttusa csapat is megvédte bajnoki címét, egyéniben pedig Németh Ferenc állhatott a dobogó tetejére. A kajakozók erejéből most csak ezüst- és bronzérmekre futotta, kenu egyesben viszont ezer méteren olimpiai bajnok lett dr. Parti János. Ezen az olimpián is lett magyar öklözőbajnok: Török "Béka" Gyula légsúlyban volt a legjobb. A Római Olimpia szomorú szenzációja az első igazi doppingügy, a tiltott teljesítményfokozó szerek miatt meghalt a dán kerékpáros, Krud Jensen.

207 évvel ezelőtt megszületett Carl Zeiss német mechanikus

1846-ban műhelyt létesített Jénában, amelyben optikai és finommechanikai műszereket gyártott. Ezzel a műhellyel lefektette a világhírű Zeiss Művek alapjait. A vállalatnak ma számos telephelye van Németországban és száznál több képviselete a világ különböző országaiban.