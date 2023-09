Minderről Horváth Gyula, Zalaháshágy polgármestere tájékoztatta lapunkat, azt is hozzátéve, hogy a baráti találkozó helyszíne ezúttal is az északnyugat-zalai község volt.

- Az elmúlt hét végén 10 fős sepsei delegáció érkezett kétnapos látogatásra Zalaháshágyra – folytatta Horváth Gyula. – A küldöttséget Sipos Zoltán, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének helyi elnöke vezette, akivel ugyan folytattunk hivatalos tárgyalásokat is, de a találkozó ezúttal inkább baráti célokat szolgált.

A kétnapos program során a zalai vendéglátók Keszthelyre vitték el a sepseiket, ahol megtekintették többek közt a Helikon Kastélymúzeumot, valamint a kellemetlen, hideg, szeles időjárás ellenére is lesétáltak a Balaton-partra, hiszen a horvátországi magyarok közül többen még sosem jártak előtte a magyar tengernél, s kíváncsiak voltak rá. A másnapi közös kirándulás célállomása pedig az Őrség volt, míg Zalaháshágyon kulturális műsorral kedveskedtek vendégeiknek, ami kötetlen hangulatú, jóízű közös énekléssel ért véget, illetve a vasárnapi szentmisén is együtt vettek részt.

- A mintegy 200 lakosú Sepse, horvát nevén Kotlina, valamint Zalaháshágy között nagy a hasonlóság, hiszen alapvetően mindkét települést mezőgazdasági tevékenység jellemzi – mutatott rá Horváth Gyula. – Ezek közül a borászat, a földművelés és az állattenyésztés a legjellemzőbb, de az Észak-Baranya megyében, a Dunához viszonylag közel található Sepsén a horgászatnak és halászatnak is fontos szerepe van. A határon átnyúló, magyar-magyar közösségi kapcsolat részben ezen hasonlóságok miatt is tudott könnyedén, zökkenőmentesen kialakulni.

A polgármester kérdésünkre azt is elmondta: a látogatás előkészítésében és lebonyolításában a zalai község lakói közül számosan részt vettek, ez is jelzi, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem a helyi lakosság számára is fontos a partneri kapcsolat további megerősítése és elmélyítése.