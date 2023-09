A résztvevők számos helyszínről érkeztek, hiszen mint azt az országos horvát önkormányzat elnöke, Gugán Iván lapunknak elmondta: a horvát nemzetiséghez tartozók nem egy tömbben, hanem számos pontján élnek hazánknak. A magyarországi horvát közösségek mellett a szomszédos Horvátországból idelátogató vendégek szintén tevékeny résztvevői voltak a programnak.

- Az idei a 16. országos horvát zarándoklat – válaszolta kérdésünkre Gugán Iván. – Önkormányzatunk éves rendezvényei közül ez az egyik legfontosabb program, amit mindig más helyszínen tartunk meg. Olyan Mária kegyhelyeket látogatunk meg, amelyek egy-egy magyarországi horvát közösség számára fontosak. Tavaly Máriagyűdön jártunk, ahol a baranyaiak voltak a házigazdák, jövőre Vas vármegyébe megyünk, idén pedig a zalai horvát közösségek választották ki az országos zarándoklat helyszínét, az ő javaslatuk alapján érkeztünk Homokkomáromba.

Gugán Iván hozzátette: a horvát nemzetiségiek hitüket felvállaló, vallásos, katolikus közösségek. Ezt a 2011-es népszámlálási adatok is tükrözik, a Magyarországon élő nemzetiségiek közül – beleértve az anyanemzethez tartozóakat is – arányaiban a horvátok vallották magukat a legnagyobb mértékben hívő katolikusoknak. Az országos horvát önkormányzat ezért is tartja egyik legfontosabb feladatának a zarándoklat megszervezését, amit Magyarország kormánya is támogat.

A szombati program a zarándokok megérkezését követően keresztúttal kezdődött, amit a Zágrábban teológiai tanulmányait folytató, harmadéves papnövendék, Bences Martin vezetett. Ezt követte a kegytemplomban megtartott horvát nyelvű szentmise, ez utóbbinak Don Nikola Menalo, a mostar-duvnói egyházmegye püspöki helynöke volt a főcelebránsa.