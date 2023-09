A szombati rendezvényen 16 egyesület képviseltette magát, Zala szinte teljes területét lefedve, még a Balaton környékéről is érkeztek résztvevők. Az egyes csapatok három főből álltak, s a versenykiírás értelmében minden résztvevő horgászhatott is.

- Ez inkább baráti találkozó, mintsem véresen komolyan vehető verseny – mondta Kelemen Csaba, a házigazda egyesület elnöke. – Egyrészt a kapcsolattartásról szól, ugyanakkor az is kiemelt cél, hogy az egyesületek vezetőségi tagjai megismerjék egymás vizeit, ezért minden évben más és más helyszínen kerül megrendezésre a verseny. Zala tele van nagyszerű horgászvizekkel, van lehetőség a helyszínek között válogatni. Fontos szempont az is, hogy ilyenkor azok a vezetőségi tagok vagy az egyesületek azon aktív, az operatív feladatokban rendszeresen részt vállaló tagjai is botot foghatnak a kezükbe, illetve zavartalanul horgászhatnak, akiknek a saját versenyeiken a szervezési feladatok és a program lebonyolítása miatt erre kevésbé van lehetőségük.

Kelemen Csaba hozzátette: kellemes időjárási körülmények között zajlott a találkozó, és valamennyi résztvevő csapatnak sikerült halat fognia, pontyok mellett keszegek is akadtak horogra. A versenyt a megyei szövetség vezetőit, köztük Komáromy Zsolt ügyvezető elnököt is soraiban tudó zalaegerszegi Zalatej Sport Horgász Egyesület nyerte közel 11 kilogrammal, ami majdnem duplája volt az átlagos fogásnak.

A vezetőségi verseny arra is alkalmat biztosít, hogy a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége az általa alapított Zala Megye Horgászsportjáért Díjat az arra érdemesnek tartott szervezet vagy személy részére. Idén a kitüntetést több évtizedes munkája elismeréseként Makovecz Tamás tiszteletbeli elnök vehette át.