A tudás átadása és annak megmérettetése volt a rendezvény célja, ahol tizenkettő, a szakmájában kiváló hegesztő versenyzett az elsőségért, akiket segítőik kísértek. A versenyzők között volt Domján Zsolt, a Pylon-94 Kft. hegesztőmestere, aki 31 éve dolgozik szakmájában. Néhány évvel ezelőtt második lett a dunaújvárosi hegesztőverseny döntőjében. A háromtagú zsűrit – Köber József, Kristóf Csaba zsűrielnök, Bíró László – a szakmájában ugyancsak elismert hegesztőmérnök alkotta.

Kámán János, a Pylon-94. Kft. ügyvezetője elmondta, örülnek, hogy Zalaegerszegre hozhatták a rendezvényt, a cég számára rendkívül fontos a hegesztés a gépipai szakmákon belül. Minden lehetséges módon népszerűsíteni szeretnék például a kézi ívhegesztést, tette hozzá. A duális képzésben résztvevő cég arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy rendkívül nagy szükség van a hegesztőszakma tovább éltetésére.

Ma már a legmodernebb eszközparkkal, tiszta környezetben dolgozhatnak a hegesztők.

Fotó: Pezzetta Umberto

Nagy András, a képzőközpont igazgatója hangsúlyozta, a szakmai nap kiváló alkalmat biztosított a pályakezdők számára is, ugyanis a verseny mellett előadások és bemutatók sorozata demonstrálta a szakma szépségeit, kihívásait, aktualitásait. Mint mondta, reméli, hogy hasonló versenyeket hozhatnak még Zalaegerszegre, majd hozzátette: az embert nem lehet teljesen kiváltani a modern eszközparkból, amit egyébként külön is szemléltettek. A hegesztő robotoktól kezdve a lézeres szkennereken át a legmodernebb munkavédelmi eszközöket mutatták be.

A megfelelő munkavédelemről is gondoskodnak.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az előadásokon többek között a finomszemcsés, emelt szilárdságú anyagok hegesztéséről, a minőségi munkalevegőről, a varratvizsgálat korszerű eszközeiről vagy a csaphegesztési eljárásokról esett szó, illetve a versenyt szervező cég, a REHM Hegesztéstechnikai Kft. képviseletében Nagy Ferenc a technológiai innovációról beszélt. Az ügyvezető kérdésünkre elmondta, 2014 óta rendezik meg versenyüket, amit csak a Covid-járvány szakított félbe. A mostani volt az utolsó kézi hegesztési döntő, ugyanis a gépesítésé, a robotikáé a jövő.