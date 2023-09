A hivatal szociális és igazgatási osztálya közzétette, hogy az említett két évben összesen 22 tárgyat vittek be az önkormányzathoz a megtalálók. Ezek között van több pénztárca, kerékpár és mobiltelefon, emellett okosóra, esernyő, napszemüveg, mentőautós játék és ékszertartó gyarapítja a gyűjteményt, de egy bizsu karkötőt is bevittek, sőt egy sorsjegyet is.

Kérik, hogy akik a felsoroltak között saját tulajdonukat ismerik fel, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják, legkésőbb 2023. szeptember 20-án 16 óráig tekintsék meg a tárgyakat, és jelentsék be átvételi igényüket. A talált dolgok megtekinthetőek a szociális és igazgatási osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási időben. Ha senki sem jelent be jogos igényt, a hatóság a jogszabályok szerint értékesíti a tárgyakat.