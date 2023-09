Ezután a díjak átadása következett. Az egyetemi kampusz duális partnere, a Hotel Karos SPA Nívó-díjat adott át a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért harmadéves turizmus-vendéglátás alapszakos hallgatónak, Sólyom Márk Péternek. A Pannon Egyetem szenátusának döntése alapján Pro Universitate Pannonica Emlékérem nagyezüst kitüntetésben részesült dr. Jaskó Szilárd oktató, az Alkalmazott Informatikai Tanszék docense.

- A 2023-as tanév egy újabb fontos, stratégiai mérföldkő elérését jelentette az egyetemünk életében - fogalmazott dr. Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója. - Három új, körforgásos gazdasághoz kapcsolódó képzéssel debütálunk, amiből kettő angol nyelven is indul. Mindennek eredményeként immáron mintegy 20 külföldi diák is tanul Nagykanizsán. Így a közösségépítésben, közösségfejlesztésben számunkra is akadnak új kihívások, vagy mondhatnám azt is, hogy lehetőségek. A szívem mélyéről köszönöm a város és egyetemünk vezetésének és a karok képviselőinek a biztos hátteret. Valamennyi kollégám támogatását és áldozatos munkáját. Még mindig, mi együtt vagyunk a Grund!

Az eskütételt követően Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin és Dr. Kaszás Nikoletta kézfogással fogadta egyetemi polgárrá az elsőéves hallgatókat.

Az eseményen a nagykanizsai zenetanárok alkotta MeArMa Trió klasszikus zenei formációja is fellépett.