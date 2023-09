Élénkítő fekete italunkról 1983 óta emlékeznek meg szeptember 29-én, és mi is ezt tesszük most a globális ünnep tiszteletére.

Hazánkba az írások alapján a törökök 150 éves uralma alatt került be a kávé, az első magyarországi kávéház pedig 1714-ben nyílt meg. A legfrissebb adatok szerint 10 magyarból 8 rendszeresen fogyaszt kávét. Erről is beszélünk vendégünkkel, Fitos László zalaegerszegi baristával.