Julia Gross előbb meglátogatta a hévízi németajkú evangélikus gyülekezetet, majd Papp Gáborral folytatott megbeszélést, amelyen szó esett például a fürdővárosban élő németek helyzetéről, valamint a turisztikai együttműködés lehetőségeiről. A városvezető és a diplomata egyetértett abban, hogy fejleszteni kell a testvérvárosi kapcsolatokat és az idegenforgalmi aktivitást.

A nagykövet támogatta, hogy a jövőben ismét menetrendszerű légijáratok induljanak a Hévíz-Balaton Airportra egyes németországi régiókból, s úgy fogalmazott: reméli, még jobban elmélyülnek majd a turisztikai kapcsolatok, s egyre több vendég érkezik a fürdővárosba a német nyelvterületekről.

Julia Gross azt is elmondta, először jár ugyan Hévízen, de a most tapasztaltak alapján – ha elfoglaltságai engedik – szívesen ellátogat majd ide magánemberként is.

Papp Gábor polgármester kiemelte, a fürdőváros számára továbbra is a német nyelvterületek jelentik a legerősebb küldőpiacot, ezért is fontos, hogy a nagykövet ellátogatott a településre. Hévíz első embere is úgy vélekedett, szükség van a kapcsolatok ápolására, erősítésére és az együttműködésre.