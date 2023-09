Blazsetin Bernadette kiemelte: a Mura mentén a horvát ajkú településeken a tambura zenének nem volt hagyománya, a lakodalmakban, vagy más mulatságokon fúvós hangszereken játszottak, főképpen rézfúvós hangszeren, vagy harmonikán.

- Kicsit több mint húsz évvel ezelőtt Tótszentmártonban a fiatalok tamburát ragadtak - folytatta. - Az akkori kulturális egyesület indíttatására, valamint Horvátországban a honvédő háború idején a tamburazenekarok egyre inkább hazafias, szórakoztató zenét kezdtek játszani, mely a magyarországi horvát közösségekhez is eljutott és egyre népszerűbbé vált a Mura menti horvátok között is. Ezután kezdődött el a tambura oktatása szakkörök keretében a horvát nemzetiségi általános iskolákban is. Egy határon átnyúló uniós pályázatnak (IPA) köszönhetően a tótszerdahelyi általános iskola tamburákat vásárolt és elindult az oktatás, viszont a tanulók a nyolcadik osztály elvégzése után a középiskolában már nem folytatták a tamburázást, hangszerek híján.

A tótszerdahelyi „Blazsetin István” Horvát Önkormányzat már évtizedek óta szervez horvát középiskolásoknak, egyetemistáknak különböző témájú táborokat annak érdekében, hogy kapcsoltban maradjanak a helyi horvát közösségükkel. Szervezett már horvát közéleti, nyelvi, filmes és zenei tábort is. Két évvel ezelőtt Tambura és film tábort szervezett éppen abból a meggondolásból, hogy azokat a tamburás fiatalokat összefogja akik az általános iskolában is már tanulták a tamburát.

- A pandémia fennakadást okozott, de 2021 őszén a horvát önkormányzat vásárolt tamburákat több mint 1 millió forint értékben - mesélte az elnökasszony. - Mondhatni a teljes feladatalapú támogatást erre szánta és Hegedüs Erik vezetésével, aki tótszerdahelyi és a nagykanizsai Stobos Tamburazenekar tagja elkezdődhettek a próbák. A 11 tag főképpen tótszerdahelyi lakos, de van egy tag Molnáriból és további kettő Tótszentmártonból is. Többségük Nagykanizsára jár középiskolába, ám egyetemisták is vannak köztük. A tamburazenekar neve Pomurske žice, (Mura menti húrok) mely épp azt takarja, hogy tagjai a Mura menti horvát településekről származnak, a „žice“ pedig a tanbura húrjait jelenti. Azt pedig azért adtuk, mert Horvátországban van egy jó tamburazenekar Zlatne žice (Arany húrok) néven és a mi zenekarunk is legalább olyan minőséget szeretne elérni. A tamburazenekar tagjai: Bicskei Lilla, Krimmel Léna, Dobos Georgina, Révész Nelli, Csonka, Helga, Proszenyák Mira, Krimmel Ármin, Kocsis Mátyás, Svélecz Dominik és Tóth Bálint. A tagok közül mindannyian horvát gyökerekkel rendelkeznek, igaz némelyik vegyes házasságban született, de a horvát zene inspirálja őket a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolására is. Többen közülük elég jól beszélnek horvátul, ami sajnos már ritkaság a horvát származású fiatalok között. A tótszerdahelyi horvát önkormányzat a költségvetésének nagy részét ebbe a kis zenekarba fekteti, reménykedve, hogy a fiatalok így majd magukénak érzik a horvát közösségükhöz való tartozást.

Hozzátette: a falubeliek büszkék a csapatra és a helyi horvát énekkar is örül nekik, mert több szereplésükön a zenekar kíséri őket. Igaz, hogy csak két éve működnek, de már számos fellépésük volt Muraközben (Orehovica, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donja Dubrava, Čakovec) és a Mura menti térségben is, valamint Baján a Horvát Tambura Fesztiválon. A zenekart a tótszerdahelyi önkormányzat is támogatja például az utaztatásukat a falubusszal és próbahellyel. A molnári horvát önkormányzat a molnári tagnak vásárolt hangszert. A hangszereket Horvátországból szerezik be, ott is javíttatják. Sajnos bőgőt még nem sikerült vásárolni, mivel az több mint 1 millió forintba kerül, de ideiglenesen kaptak egyet kölcsön a tótszentmártoni kulturális egyesülettől és ennek fejében fellép a zenekar az ő rendezvényein is.

- Nagy öröm számomra, hogy a kis csapat összekovácsolódott és szorgalmasan gyakorolnak otthon is, nem csak a próbákon és ez mellett a horvát nyelvet is próbálják gyakorolni - tette hozzá Blazsetin Bernadette. - Egyik tagunk ősztől a pécsi kétnyelvű horvát gimnáziumba jár majd, hárman pedig a nagykanizsai Piarista iskolában folytatják a horvát nyelv tanulását. A Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is segíti a térség horvát tambura zenekarjait, éppen július közepén tartotta meg a Horvát Regionális Tamburatábort Rijékában, melyen részt vettek a mi tamburásaink is. A Pomurske žice szerepelt a Országos Horvát Nyári Ifjúsági Találkozón, melyet Dráva mentén Szentborbáson tartottak meg, valamint a horvát önkormányzatunk szeptember elején szervezett Nyárvégi horvát zenés estet, melyen a Sumartonski lepi dečki előzenekaraként léptek fel. Legközelebb szeptember 9-én szombaton Petriventén a horvát nap keretében 18 órakor adnak koncertet. December 10-én vasárnap Murakeresztúron a templomban, a néhai Skotovics Miklós apát tiszteletére emelt sírkő fedlap avatásán lépnek fel.