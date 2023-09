A zalaegerszegi Berzsenyi Dániel utcában zajló beruházás részleteiről helyszínen tartottak tájékoztatót hétfőn. A jelentős forgalmat lebonyolító belvárosi utca félszáz méteres szakaszát a Kosztolányi utcától már teljesen átépítették, emelte ki Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő. További kétszáz méteren a Stadion utcai körforgalomig láthatóan elöregedett, közműnyomvonalakkal és süllyedésekkel szabdalt a burkolat, ezért ezt is teljes szélességében felújítják. A Kovács Károly városépítő program által finanszírozott, bruttó 62,5 millió forintba kerülő munkálatok várhatóan október végéig tartanak. Böjte Sándor Zsolt szólt arról is, hogy tervezik a térségben további járdák, parkolók felújítását is.

A részletekről szólva Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportjának vezetője elmondta, a Kosztolányi utca kétirányúsításához kapcsolódó 50 méteres szakasz átépítését követően most további 200 méteren folytatódik a munka. Ennek részeként a csapadék elvezetése érdekében három régi, töredezett, kis átmérőjű víznyelőt átépítenek, a megmaradó kilenc aknára új víznyelőrács kerül. A kopott, megsüllyedt szegélyt 330 méter hosszban cserélik ki. A Pázmány Péter utca és a körforgalom között a járda új aszfaltburkolatot kap és akadálymentesre építik át. A szegélyek mellett a zöldterületek tereprendezése is megtörténik, tette hozzá.