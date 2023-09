A kiadvány 75 éttermet mutat be, egy olyan konyhát is beleértve, amely most nyerte el a MICHELIN Green Star elismerést, egy másikat, amely Bib Gourmand minősítést kapott, valamint 14 további újonnan ajánlottat – olvasható a Michelin közleményében.

A Michelin a csütörtöki napon bejelentette a MICHELIN Guide Hungary 2023-as kiadásában szereplő magyar éttermek listáját.

A Guide idén összesen 75 éttermet ajánl, amelyekből 28 Budapesten található, 47 pedig vidéken. Ezekből 2 a kétcsillagos, 7 az egycsillagos, 7 a Bib Gourmand minősítéssel rendelkező étterem – utóbbiak közül egy most került először a kiadványba –, és 59 az egyéb ajánlott étterem, melyekből 14 első alkalommal kerül bemutatásra. 5 étterem emellett elnyerte a MICHELIN Green Star minősítést – ezek közül egy az idén első alkalommal kitüntetett.

A tatai Platán Gourmet és a budapesti Stand megtartotta két-két MICHELIN-csillagát 2023-ban. Mindkét étterem a tavaly első alkalommal megjelent MICHELIN Guide Hungary kiadványban nyerte el kétcsillagos minősítését.

7 étterem büszkélkedhet egy-egy MICHELIN-csillaggal: Babel, Borkonyha Winekitchen, Costes, Essência, Rumour, Salt, 42 Restaurant.

Hét étterem kapott Bib Gourmand minősítést visszafogott árakkal társított kiváló konyhájáért – egy a tavalyi ajánlottak közül lépett előre, hatan pedig megtartották minősítésüket.

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsök, Balatonszemes

Macok, Eger

Mór24, Balatonfüred

Morzsa, Pécs

Sparhelt, Balatonfüred

A pécsi Morzsa a legújabb, amely a tavalyi fő válogatásból előrelépve elnyerte a Bib Gourmand minősítést. Az újhullámos pékség-bisztró részben sétálóutcában helyezkedik el és relaxált, városi stílust áraszt. A kenyerek és péksütemények frissen kerülnek ki a kemencéből, a nagyra becsült, egész nap elérhető kistányérok pedig telítve vannak ízekkel.

A kiadvány fő szekciójában ebben az évben 59 éttermet mutatnak be, amelyek közül 14 első alkalommal csatlakozik a válogatáshoz, köztük a kisharsányi Góré is.

Bobajka, Tarcal

Botanica, Dánszentmiklós

Csopaki Resti by Laurel, Csopak

FLAVA, Budapest

Fricska 2.0, Budapest

GÓRÉ, Kisharsány

MoszkvaTéЯ Bistro, Budapest

NOON, Balatonfüred

Piac 42, Esztergom

SHO, Budapest

Solid, Budapest

Tati, Budapest

White Salon, Budapest

Zincenco Kitchen, Budapest

Azok közül, amelyek tavaly MICHELIN Green Star minősítést nyertek, mind a négy étterem – köztük a hosszúhetényi Almalomb is – megtartotta azt a 2023-as évben is, egy – a tavalyi évben a fő szekcióban már bemutatott – étterem pedig újan került melléjük.

A MICHELIN Green Star a szakma előterébe emeli ki az éttermeket, amikor a fenntartható gasztronómia érdekében bevezetett gyakorlatokról van szó. Ezek között megtalálható az otthon termesztett és helyi termelésű alapanyagok, valamint a megújuló energia használata, a szénlábnyomuk csökkentése, az európai textilek és a helyben készült kerámiák alkalmazása.

Forrás: bama.hu