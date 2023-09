25 éve volt a Google (egyik) születésnapja.

A Google jelenleg a legnépszerűbb internetes keresőrendszer. A keresésen kívül többek között térkép és útvonaltervező, pénzváltó, számológép, naptár, levelező, fordító, és hírdető rendszer is. A projektet Larry Page és Sergey Brin alapította, mindketten a Stanford Egyetemen végeztek. A Google különböző napokon is megünnepli a születésnapját: Néhányan úgy tartják, hogy a születésnap a domain bejegyzésének napja, amely 1997.09.15. Természetesen fontos dátum a cég alapításához szükséges iratok aláírásának a napja is amely 1998.09.04. Bulikat és ünnepségeket pedig szeptember 7-én és 27-én is tartanak. A google mindegyik születésnapját ünnepli, meglepetésszerűen változó google logókat (doodle) láthatnak a felhasználók ezen alkalmakkor.



127 évvel ezelőtt rendezték meg az első hivatalos autóversenyt Amerikában.

A Rhode Island-i Narragansett Trotting Park egymérföldes, ovális lóversenypályáján rendezték a legelső hivatalos, versenypályán zajló autóversenyt az Egyesült Államokban.

A győztes autó a Riker Electric Motor Company terméke volt. A verseny célja az autómobilok bemutatása volt, együtt versenyeztek elektromos, benzinnel, gázzal és gőzzel hajtott járművek. Összesen 7 induló volt, ebből 2 volt elektromos hajtású, a győztesen kívül a másikat az Electric Carriage and Wagon Company gyártotta.



122 évvel ezelőtt megnyílt a FÉSZEK (Festők, Építészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek, Komédiások) Művészklub.

A budapesti Kertész utcában található a klub. Nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. A művészklub neve a Festők, Építészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek és Komédiások szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deyler Kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahy Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is, 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették "örökös" székhelyüket a Kertész utcában.