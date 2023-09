40 évvel ezelőtt megszületett Amy Winehouse angol énekesnő.

Teljes nevén: Amy Jade Winehouse. Hatszoros Grammy-díjas, soul-, jazz-, és rhythm and blues-énekesnő és dalszövegíró. Ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója (több mint 24 millió lemez). Első albumát, a 2003-ban megjelent Frank-et Mercury-díjra jelölték. Az énekesnőnek két Ivor Novello-díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben, a Stronger than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehab-ért. 2007. február 14-én BRIT díjat nyert a Legjobb női előadóművész kategóriában. 2007-ben háromszor jelölték az MTV Video Music Awardsra. Alkohol és drogfüggőséggel küzdött, 27 évesen alkoholmérgezésben hunyt el.

20 évvel ezelőtt Laky Zsuzsanna személyében magyar lány lett Európa szépe a párizsi döntőn.

A Nagykanizsán született Laky Zsuzsanna az ezredforduló idején kezdett el modellkedni: 2000-ben megnyerte a Zala Szépe választást, két évvel később pedig szerencsét próbált a Miss World Hungary szépségversenyen, ahol a győztes első udvarhölgye lett. Az igazi áttörés azonban csak ezek után jött el karrierjében, hiszen 2003-ban ő képviselhette Magyarországot a Miss Európa szépségversenyen Párizsban, amit meg is nyert. Ezzel a sikerrel ő lett a második magyar, aki elnyerte az Európa Szépe címet - az első magyar Miss Európa ugyanis Simon Erzsébet lett 1929-ben.

1 évvel ezelőtt meghalt Wittner Mária politikus, országgyűlési képviselő, forradalmár.

Kétéves korától a karmelita rend nevelte, majd 1950-től állami gondozásba került. Az 1956-os forradalom idején sérülteket látott el és részt vett a harcokban, a Corvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől megsebesült. Az 1956-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 13 év után, 1970-ben szabadult. Ezután férjhez ment, és Dunakeszin takarítóként és varrónőként dolgozott 1987-ig, amikor leszázalékolták. A politikába a Kádár-rendszer bukása után csatlakozott, és részt vett több 56-os szervezet munkájában. 2006-ban és 2010-ben csatlakozott a Fidesz országgyűlési képviselő-csoportjához. Az első ciklusban a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a másodikban az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja volt. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét és az Emberi Méltóságért díjat.