A Zala Megyei Kynológiai Egyesület szombaton és vasárnap nemzeti CAC kutyakiállítást és országos tenyészszemlét rendez, amelyen a megnyitót mindkét nap 10 órakor tartják. A kutyabírálatok 10.30-kor kezdődnek, ezek sorát délutáni a legjobbak bemutatójával, a Best in Show-val (BIS) zárják. A programban fiatal felvezetők, tenyészpárok, tenyészcsoportok versenye is lesz, valamint baby BIS, kölyök BIS, junior BIS és felnőtt BIS címeket is kiosztanak. A kiállítással egyidejűleg tenyészszemlét tartanak a terrierek, a tacskók, az orosz fekete terrier klubjához tartozó kutyáknak. Több éve már a nem elismert fajtáknak és törzskönyvvel nem rendelkező fajta tiszta kutyáknak (hobby kategória) és keverék kutyáknak (egyéb kategória) is tartanak szépségversenyt ugyanolyan díjazással, mint a CAC kiállításra nevezett ebeknél. A nemzetközi bíró mindkét nap 13 órakor kezdi a bírálatokat.

A bírálatok végeztével dogdancing-bemutató (táncolókutyashow) kínál szórakozást, ezt a díjkiosztó ünnepség követi. A vasárnapi programban agilitybemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők a díjkiosztó előtt. Vasárnap a Supreme Best is Show-val zárul a kiállítás és szemle.