Varga Judit először részletesen mesélt életének azok időszakáról, amikor 2009-től kilenc évig dolgozott az Európai Parlamentben politikai tanácsadóként, ahol három évig tagja volt Áder János EP-képviselő, későbbi köztársasági elnök csapatának. Majd 2018-ban európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárrá nevezték ki. Államtitkárként Magyarország nemzeti szuverenitásra épülő migrációs álláspontját képviselte, miszerint minden országnak joga van eldönteni, kiket enged be a területére. Részt vett a Sargentini-jelentés állításainak megcáfolására törekvő kormányzati jogi érvrendszer kidolgozásában, majd később képviselte a magyar kormányt a 7-es cikk szerinti eljárás vitáiban. Álláspontja szerint Magyarország ellen politikai és nem jogi alapon indított eljárást az Európai Parlament.

- Rengeteg megbeszélésen, egyeztetésen és tárgyaláson vettem részt Brüsszelben, ahol számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy Magyarországot azért támadják, mert kiáll saját szuverenitása mellett, nem ért egyet az unió migránspolitikájával és a genderelmélet helyett a hagyományos családmodellt támogatja - mondta Varga Judit, aki emlékeztetett arra: Magyarország ellen úgy indult el a 7-es cikk szerinti eljárás, hogy az EU a saját szabályait is megszegte, hiszen annak idején a tartózkodó szavazatokat nem számolták bele a végeredménybe. - Számtalan történetet tudnék mesélni, melyekből világosan kiderül, hogy nem a jogállamisággal, a rezsicsökkentéssel vagy a családpolitikával van problémája Brüsszelnek, hanem azzal, hogy mi magyarok mást gondolunk bizonyos kérdésekben. És persze azt is nehezen emészti meg a balliberális túlsúlyban lévő Európai Parlament, hogy erős felhatalmazást kaptunk a választópolgároktól és nem kényszerülünk piszkos alkukra, s nem ijedünk meg, ha nyomást gyakorolnak ránk. Egyébként számos európai országban vannak olyanok, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, remélhetőleg a jövő évi uniós választásokon az ő szavazataik segítségével elkezdődhet a konzervatív fordulat Brüsszelben is.

Varga Judit az uniós pénzek érkezésével kapcsolatban az optimisták táborát erősíti. Mint mondta: vannak olyan ügyek, mint például az uniós költségvetés módosítása, ahol szükség lesz Magyarország támogató szavazatára is, éppen ezért azt gondolja, hogy a előbb-utóbb megkapja az ország a neki jogosan járó forrásokat. Ursula von der Leyennel kapcsolatban pedig úgy vélekedett: ha újra akarja magát választatni az Európai Bizottság elnöke, akkor bizony a konzervatív erők szavazataira is szüksége lesz.

A beszélgetés során Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy mekkora tétje lesz a jövő évi önkormányzati és európai uniós választásoknak, hiszen csak akkor következhet be fordulat az unió politikájában, ha sikerül megtörni a balliberálisok hegemóniáját és egy józan, konzervatív értékeket képviselő többség irányítja majd Európát.