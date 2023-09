Beköszöntött az ősz. Az esték, éjszakák jóval hűvösebbek már, mint nyáron (még ha nappal 28 fok is van). A legtöbbünk munka után egyből rohan a boltba aztán haza és ki sem dugjuk az orrunkat reggelig, hisz mit is csinálnánk?! Korábban sötétedik, estefele az idő is hűvösebb, meg amúgy is. Mikor?! Leckét kell írni a gyermekkel, vacsorát főzni.

Ám érdemes Zalaegerszeget (és persze bármely más várost is ) este, éjszaka is szemügyre venni, hiszen a naplementében vagy az éjszakai fényekben úszó város teljesen más képet mutat, mint napközben a nagy rohanásban.

Kollégánk nem csak a szemét, hanem a kameráját is magával vitte és most ízelítőt ad nekünk abból, milyen is a város képe naplementekor.