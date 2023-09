„A régészek, élükön dr. Vándor Lászlóval, persze árgus szemekkel figyelték a fejleményeket, hiszen tudásuk szerint itt húzódott a város pereme. De arra ők sem mertek volna fogadni, hogy ezt a historikus feltételezést már az első napon visszaigazolják a leletek. Mégis így történt, a felbukkanó cölöpök igazolták a szakemberek reményeit. – Óriási élmény, most végre jól érzem magam, mint Zalaegerszeg értékeivel foglalkozó régész, hiszen végre sikerült egy látványos és rendkívüli leletet produkálni – mondja dr. Vándor László. – Kitűnő állapotban vannak az ötszáz éves mocsárban konzervált cölöpök, boldog vagyok, kívánhat-e többet egy régész? Korábban is feltételezték, hogy itt kell húzódnia az egerszegi városfalnak, a vár felépítéséről a korabeli metszetek és a levéltári források alapján eddig is sokat tudtak. Létezett egy belső vár a mai megyei bíróság területén, amit cölöpökből vert fal kerített. Védelmi célokat szolgált ez a rendszer, s ennek maradványai bukkantak most elő.” (részlet Magyar Hajnalka tudósításából)

A hírlap 2001. március 13-ai száma hírt adott róla, hogy a Batthyány utcában zajló rekonstrukció nyomán előbukkant a belső várfal egyik sarokbástyája is. A Göcseji Múzeum szakembereinek reményei szerint kerámiamaradványok, cserépedény töredékek is kerülhetnek még a felszínre.

Megindultak a feltárások a Budai Nagy Antal utcai szakaszon, a volt Gesztenyés büfé helyén. A régészek öt méter hosszú és két méter széles kutatóárkot nyitottak, amelyben rábukkantak a facölöpökből készült városfal maradványaira. „Ez ideig mintegy húsz darab került elő a várost északról kerítő védőfal cölöpeiből, állapotuk kitűnő. Korabeli kerámia és fémanyagra eddig nem bukkantak, de a felsőbb rétegekből előkerült több kora újkori, az 1700-as évekből származó edény- és kancsófül, tányértöredék. Ez a falszakasz a múzeummal szemben meglelt keleti városfal folytatása, ezért ugyanolyan kazettás szerkezetű, földdel feltöltött védmű. A régészek, akárcsak a belső várfal környékén, itt is nagy kiterjedésű égett réteg nyomaira bukkantak, ami a várost pusztító 1800-as évek eleji tűzvészhez kapcsolható.” (Zalai Hírlap, 2001. április 6., Magyar Hajnalka)