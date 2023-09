Zalaegerszeg lakosságának 24 százaléka tartozik ebbe a generációba, ők a következő hetekben lehetőséget kapnak a tanulásra, sportolásra, kirándulásra, közismereti vetélkedőkre, gasztronómiai élményekre, művészeti tevékenységük és hobbijaik megmutatására. A kínálatról az Idősügyi Tanács elnökeként Balaicz Zoltán polgármester, dr. Kocsis Gyula, az Életet az éveknek szövetség zalai vezetője és Hutnik Eszter, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal szakreferense tájékoztatta csütörtökön a sajtót.

A polgármester elmondta, a programok évről évre változatos módon, az igények figyelembevételével állnak a korosztály rendelkezésére. Dr. Kocsis Gyula az értékes zalaegerszegi együttműködést emelte ki, de szólt arról is, hogy az egy hónapon sokszor túlnyúló programban az időseket tömörítő klubok kívánságai is megjelennek. Hutnik Eszter jelezte, a sportnapra minden eddiginél több, 20 csapat adta be jelentkezését. A sorozat Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekest is vendégül látja a zárórendezvényen, hívta fel a figyelmet a különlegességre a szakreferens.

A programsorozat szombaton 10 órakor a Dísz téren a "Tekerj a Szívedért!" kerékpáros akcióval folytatódik, aznap a szív világnapi rendezvényt a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában tartják. A továbbiakban főzőverseny, gyalogtúra következik, az ünnepi rendezvényt október 2-án tartják, a sportvetélkedőt október 5-én, október 10-én a házigondozásról, otthonápolásról lehet hallani, október 11-én 6 állomásos játékos vetélkedőre kerül sor, október 13-én rendezik az operettek, magyar nóták estjét, október 16-án az Időskorú alkotók művészeti tárlatát nyitják meg, október 18-án Haditorna lesz. A díszokleveles kitüntetésben részesülő pedagógusokat október 19-én köszöntik, aznap folytatódik a Szenior Akadémia 2023/2024. őszi félév 2. programja. Lesz továbbá örömtánc, sakk-, kártya- és rejtvényfejtő verseny, október 26-án rendezik a záróünnepséget, ekkor hirdetik ki a vetélkedők eredményét. Idén újdonság lesz a hatfordulós online városismereti vetélkedő.