A község jelenlegi önkormányzati vezetője, Jakab Sándor a díj átadásakor kiemelte: elődje, Gregor Tiborné rendszerváltó polgármesterként teremtette meg az önálló önkormányzatiság feltételeit, majd ezt követően olyan odaadással végezte közfeladatait, hogy négy cikluson keresztül irányíthatta a képviselőtestület munkáját. Nyugállományba vonulása után is aktív közéleti személyiség maradt, hiszen megszervezte, összefogta és vezette az újudvari dalkört. A képviselőtestület Újudvar Községért Díjat adományozott továbbá Kánnár Szilárdnak és Béres Dávidnak, akik sikeres vállalkozóként fontos szerepet töltenek be a település életében és megélhetést biztosítanak helyi lakosoknak, továbbá sportolóként a község jó hírnevét is öregbítik.

A díjak átadásában Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is közreműködött, aki arról beszélt, hogy az átadott díjak az önkormányzat részéről komoly megbecsülést jelentenek, s egyben arról is tanúskodnak, hogy a helyi közösség szintén hálás az önkéntesen vagy hivatásszerűen vállalt munkáért.

- Egy közösség attól lehet erős, ha a tagjai együtt tudnak dolgozni, és össze tudnak fogni közös célok érdekében – tette hozzá Cseresnyés Péter, majd azt is megemlítette: Újudvar példaértékű fejlődést volt képes produkálni az utóbbi időben.