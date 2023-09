Az Országgyűlés 2017-ben szeptember utolsó péntekjét a magyar diáksport napjává nyilvánította. A kanizsai diákok az elmúlt tanévben is remek eredményeket értek el, s ezzel öregbítették városuk, iskolájuk és egyesületük jó hírét.

A fiatalokat elsőként Balogh László polgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a sport szimbolikusan az emberi küzdelmet, az egyenes kiállást, a kitartást és a becsületet jelenti. Persze lehet, hogy ez nem egy egyenes út – folytatta a polgármester –, hanem kitérőkkel tarkított, de zet a küzdelem során megszokja és azt is, hogy kudarcot vall. Ez az oka, hogy a sport nem csak a testet, hanem a leket is megedzi. A sikeres sportolók emiatt válhatnak példaképekké is.

A polgármester köszöntője után Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is méltatta a kiemelkedő eredményt elért kanizsai diáksportolókat. Mint mondta: a sport két fontos dologra is megtanítja az embert, egyrészt arra, hogy munka nélkül nem lehet eredményt elérni, másfelől pedig, hogy az elvégzett munkában és önmagában is bíznia kell a sportolónak, hiszen önbizalom nélkül nem lehet és nem is érdemes versenyezni.

A köszöntőket követően több mint száz diák vehetett el elismerő oklevelet kiemelkedő eredményeik miatt. A legjobbak között voltak atléták, vívók, úszók, kosárlabdázók, kötélugrók, kerékpárosok.

A díjátadást követően a Szan-Dia FSC kötélugrói csillogtatták meg tehetségüket a színpadon, majd a diáksportolókat állófogadáson vendégelte meg az önkormányzat.