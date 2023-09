Több évtizedes hagyományt követve rendezték meg pénteken a Zala Megyei Deák Ferenc Jogásznapot. Az évente megtartott szakmai programot a rendszerváltás után nem sokkal indította útjára a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezete.

A rendezvényen a múltra is visszatekintő tematikájú előadások mellett főként a jogásztársadalmat foglalkoztató aktuális témák kerültek terítékre. Ez történt idén is a hagyományosan az Arany Bárány Hotel télikertjében megtartott összejövetelen.

Elsőként dr. Székely Tamás, a Zala Vármegyei Főügyészség vezetője szólt a büntetőeljárásban alkalmazható egyezség intézményéről, aminek lehetőségét a 2018-ban életbe lépett új büntetőeljárási törvény teremtette meg.

Az öt éve hatályos törvénnyel kapcsolatos tapasztalatokról pedig már dr. Ibolya Tibor, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese szólt, felsorolva az eredményeket és a kudarcokat is. Előadásában statisztikai adatok és a gyakorlati tapasztalatok elemzésével jutott arra a következtetésre, hogy az új büntetőeljárási törvény az eljárások gyorsítását, a bíróságok tehermentesítését illetően még a vártnál is jobban beváltotta a törvényhozó szándékát, de a jövőben némi finomhangolásra szorul. Ezen túlmenően hangsúlyozta az ügyészség szerepét és felelősségét a nyomozások törvényességi felügyelete és irányítása kapcsán. Kiemelte, az ügyészi munka színvonalát jelzi, hogy hosszú időre visszatekintve a 98-99 százalékos a váderedményesség.

A civil szervezetek nyilvántartásba vétele, illetve a változásbejegyzési eljárása során tapasztalt jogalkalmazási hibákról dr. Sólyom Péter a zalai főügyészség főügyészhelyettese beszélt a másfél száz fős hallgatóság előtt. A korábbiakhoz képest kiugró létszámot az is magyarázza, hogy a jogásznapi részvétel négy ügyvédi kreditpontot is ért. A főügyészhelyettes gyakorlatias szempontból közelítő előadás tanulságos perbeli eseteket tárt fel a hallgatóság számára.

Szintén a “házigazdák” képviseletében tartott előadást az ügyészség állatvédelmi tevékenységről, dr. Fuchs Mónika, a vármegyei főügyészségi csoportvezető ügyésze. A jogszabályi hátteret bemutatva ismertette, hogy az ügyészségnek milyen eszközei vannak a jogszabálysértők elleni fellépésre, majd képekkel, videókkal is illusztrált jogesetekkel nyomatékosította az üzenetet, hogy hogy az állatok védelme minden ember kötelessége.