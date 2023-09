Keszthelyen létezik egy olyan hely, ahol nem csupán a legújabb történetek találnak ránk, de egy testvérpár könyvek iránti rajongásával, a témában való felkészültségével, ajánlásaikkal és töretlen készségességükkel is találkozhatunk - lassan harminc éve. A Zaol-podcast adásának vendége most ennek a testvérpárnak az egyik tagja: Pontyos István, akivel belemerülünk a könyvek világába, megvizsgáljuk a mai olvasási szokásokat, beszélünk a nyomtatott könyv fontosságáról, és több olyan kérdést is felvetünk, amely kapcsolódik a témához. Beszélgetésünk első részét itt hallhatják, a folytatást a későbbiekben megtalálják felületeinken.