A dalos találkozó egyrészt szakmai programnak is tekinthető, ám – mint arról a Rezedák vezetője, Marczin Jenőné, lapunknak beszámolt – a kapcsolatépítésben is nagyon fontos szerepe van.

- A Rezedák Hagyományőrző Dalkör 2011-ben alakult, s az idei már a tizenkettedik találkozónk – foglalta össze röviden. – Eddig minden esztendőben megtartottuk, kivéve azt az időszakot, amikor az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem volt rá lehetőségünk. Az idei találkozóra azokat a csoportokat hívtuk, akikkel legszorosabb a kapcsolatunk, s nagy örömünkre egy Csongrád-Csanád vármegyei tíz éves furulyás kisgyermek is csatlakozott a találkozóhoz.

A rendezvényen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Ennek során azt a hagyományőrző, identitást erősítő tevékenységet méltatta, ami gyakori jelenség Nagykanizsán és környékén, de a tágabb dél-zalai régióban is. Németh Renáta, a jelen lévő csoportok egy részének művészeti vezetője pedig a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége minősítő rendszerét mutatva be, megemlítve azt is, hogy a kiskanizsai Árvácska Dalkör Arany Páva Különdíjat, a liszói Viola Dalkör és a Rezedák Hagyományőrző Dalkör pedig Arany Páva Nagydíjat nyert a legutóbbi minősítőn.