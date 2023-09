Augusztus közepén Orbán Viktor miniszterelnök átadta Zalaegerszegen a Rheinmetall Lynx (Hiúz) páncélozott harcjárműgyárát. A rendezvényen részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki egy héttel előtte jelentette be Szentesen, hogy várják a fiatalokat a Lynx-zászlóaljba. A tárcavezető a közelmúltban úgy nyilatkozott, a várakozásuknál többen jelentkeztek, így kétnaposra bővült a jelentkezési folyamat első állomása. Hozzátette, a Lynx üzemeltetése komplex katonai munka, így a legalkalmasabbak kerülhetnek be a programba, munkájukat pedig havi bruttó 737 ezer forintos illetménnyel honorálják. Többhetes alapozást követően kezdik meg a kiválasztottak kiképzését a speciális harci járműre. Akik pedig nem férnek be a Lynx-zászlóaljba, azoknak is ad ajánlatot a Magyar Honvédség más alakulatoknál. Mint köztudott, 2029-ig 218 Hiúz harcjármű kerül a honvédség állományába, ebből az első 46 a Rheinmetall németországi gyárában készül, a további 172 már a zalaegerszegi gyárból kerül ki.

– Különleges toborzásról van szó, már csak az idő rövidsége miatt, valamint azért is, mert világszínvonalú technikájú harci járműre és kiemelt illetménnyel hirdették meg a programot – felelte kérdésünkre Ferge László őrnagy, a Zalaegerszegi Toborzóiroda vezetője. – Itt alapvetően a járművet vezető katonákat és toronylövészeket képeznek ki. Talán kevésnek tűnhet a zalaiak száma, ám tudni kell, hogy a régióból leginkább Kaposvárra, Tatára, Székesfehérvárra, Győrbe, Veszprémbe, esetleg a fővárosba jelentkeznek azok, akik a katonaságnál képzelik el a jövőjüket.

Hódmezővásárhely valóban messzebb van, ám a zalaiak számára van lehetőség közelebbi szolgálatra, mondta Ferge László, aki hozzátette: szeptember elsején megalakult Kaposváron a Magyar Honvédség Klapka György I. Páncélosdandár 3. zászlóalja, így a toborzóirodák várják a 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárokat. A 8 általános osztályt végzettek a legénységben kapnak feladatot, az érettségizettek altiszti, a diplomások tiszti beosztást tölthetnek be.

– A honvédség új elemeként alakult meg a kaposvári lövész zászlóalj, sokféle beosztásra keresünk jelentkezőket, a lövészeken át a logisztikusokig. Egy új alakulathoz tartozni mindig különlegesség, hiszen a felvettek úttörő módjára vehetnek részt annak létrehozásban. Elsősorban fiatalokat szólítunk meg, de az idősebb korosztály ugyancsak megtalálhatja a számítását. Természetesen hölgyek ugyanúgy jelentkezhetnek, egyre több nő teljesít szolgálatot nálunk. Ha valaki tehát kedvet érez a katonai pályához, bátran keressen minket. Kaposváron a szerződött katona kezdő legénységi illetménye havi bruttó 400 ezer forint, míg a kezdő altiszt bruttó 510 ezer forintot, a kezdő tiszt pedig bruttó 570 ezer forintot vihet haza. Mellette lakhatási, iskolakezdési támogatást, cafeteriát, dolgozói kedvezményeket tudunk nyújtani. A szolgálatteljesítés ideje a 8 hetes alapkiképzést követően heti 40 óra munkanapokon.

A toborzóiroda vezetője hangsúlyozta, a magyar hadsereg komoly technikai fejlődésen megy keresztül, miközben egyre több csatornán népszerűsítik a haza védelmét. Emlékeztetett, szeptemberben hat középiskolában megkezdődött a honvédelem tantárgy oktatása, így a tanulók tisztában lesznek azzal, milyen feladatok várnak a katonákra. Egyértelmű, hogy a digitális és modern világ magával hozza a hadseregfejlesztést is, tette hozzá Ferge László.

– Ez természetesen nemcsak a csúcstechnológiát jeleni, hanem a személyi állomány létszámfejlesztését, illetve a kiképzés menetének változását egyben. A Magyar Honvédség folyamatosan halad előre. A toborzóirodákban minden szükséges információt megtalálnak az érdeklődők. Egyre nyitottabbak vagyunk a civil társdalom felé, sok helyen mutatjuk meg magunkat, különféle rendezvényeken találkozhatnak velünk. Ez valóban élethivatás, miközben akár munkahelyváltásnál is tudunk alternatívát javasolni vagy éppen pályakezdésnél nyújtunk segítséget. Nem kell attól félni, hogy nincsen munkatapasztat.

Sokunkban él még az évtizedekkel ezelőtti kötelező sorkatonaság képe, több tízezren követték képernyőn a 80-as években az Angyalbőrben című filmsorozatot is. Némi nosztalgiával tekintünk vissza azokra az időkre, ma már azonban teljesen más szél fúj a hadseregben.

– A katonai élet bizonyos elemei megmaradtak: alaki kiképzés, öltözködés. Ha a szülők, nagyszülők mesélnek a gyerekeknek, az fontos, mert ez egyfajta információ, hogy mi várhat itt rájuk. Mi ezekhez a történetekhez szeretnénk hozzátenni mindazt, hogy mit jelent a mai magyar honvédség. Némileg más a kiképzési rendszer, mások a mindennapjaink, minden szempontból a mai megváltozott világhoz, annak kihívásaihoz igazodunk. Ha csak a technikai fejlődést nézzük, ez már inkább a gépek forradalma, nem annyira a közelharcról szól. Persze, ha valaki nagyobb adrenalinlöketre vágyik, az külszolgálatot vállalhat. A fiatalok részéről klasszikus kérdés a továbbtanulás, emellett arra kíváncsiak, hogy a honvédség milyen pluszt tud adni ahhoz, hogy a képességeik fejlődjenek. Alapvetően a honvédség felkészítési, kiképzési rendszeréről beszélünk nekik. Úgy vélem, egyre jobban érdekli őket az, hogy a fegyverhasználat mellett megtanulják az önvédelmet, a közelharcot, kíváncsiak arra, hogyan védjék meg családjukat, a hazát. A kérdések egyre inkább kiéleződnek a gyakorlati részre, amit némileg a szomszédban dúló háború is befolyásolhat. Számunkra, akik régóta vagyunk katonák, nemcsak munkahely, hanem hivatás a honvédség kötelékében szolgálni. Ezt a szemléletet, a személyes tapasztalatokat szeretnénk továbbadni, azt, hogy miért vállalkoztunk a haza megvédésére és milyen pluszképességeket szereztünk az itt töltött idő alatt.