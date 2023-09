Hosszú idő után csökkent az Ausztriában nyilvántartott magyar munkavállalók száma – ez derült ki az osztrák társadalombiztosító legfrissebb adatközléséből. Ebben az augusztusi statisztikát közölték az osztrák munkaerőpiacon nyilvántartott külföldi munkavállalókról.

Továbbra is a magyar kolónia a legnépesebb Ausztriában,

de egyetlen hónap leforgása alatt közel félezerrel csökkent a létszámuk.

Így a nyár végén összesen 126 284 főt regisztráltak, miközben júliusban még 126 656-en keresték a kenyerüket nyugati szomszédainknál. Ezzel végre megtört az eddig trend, hogy hónapról hónapra egyre több magyar vállalt munkát az osztrák piacon.

Fogynak a magyarok Ausztriában

Persze, a csökkenés nem markáns, mindössze 0,3 százalékos. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a mínusz csak havi bázison figyelhető meg, júniushoz képest például továbbra is plusz látszik. Akkor még csak 124 718 magyar dolgozott Ausztriában. Mégis, miután a nyári idénymunkák, illetve a turisztikai főszezon lecsengett, arra lehet számítani, hogy a szeptemberi adatban ennél jóval markánsabb fogyás látszik majd. A magyar munkaerőpiac szempontjából már önmagában az is pozitívum, hogy az augusztus mérséklődést hozott, hiszen arra lehetett számítani, hogy a nyár utolsó hónapjában még növekedhet is a magyar tábor. Ez azonban elmaradt.

Azt is érdemes figyelni, hogy hosszabb idősávon vizsgálva az Ausztriában újonnan munkát vállaló magyarok egyre kevesebben vannak. Májushoz képest júniusra még plusz 5123 magyar állampolgár jelent meg az osztrákoknál. Júniusról júniusra már csak plusz 1938 fő költözött ki. Júliusról augusztusra pedig tehát nem következett többlet, sőt 372 fős visszaesés állt be.

