A várossá avatás 14. évfordulójára emlékezve tartottak ünnepséget.

A fejlődés záloga a béke, így mind az országban, mind városunkban is ennek kell lennie az elsődleges célnak, ha valaki valóban a hazánkért és a településért akar tenni. Ezt Kelemen Tamás polgármester fogalmazta meg pénteken a városnapi ünnepségen. Azok vannak ma itt, akik az együttműködést valóban fontosnak tartják, ami azt jelenti, hogy velük őszintén lehet együtt dolgozni, tette hozzá. A polgármester a beszédét azzal zárta: pacsainak lenni nem állapot, pacsainak lenni magatartás. Éljük úgy a mindennapjainkat, hogy segítsük egymást és büszkék legyenek ránk az elődeink!

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött

Fotó: A szerző



A várossá avatás 14. évfordulóján a művelődési házban megtartott ünnepségen a közösség köszöneteként díjakat is átadtak. Ezeket Kelemen Tamás. valamint dr. Benedek Karolina jegyző, dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára, illetve Varga István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai vezetője nyújtotta át.

Polgármesteri Elismerő Oklevelet kapott dr. Lekszikov Gábor, aki 2015 augusztusától a pacsai Fekete Sas Gyógyszertár vezető gyógyszerésze és társtulajdonosa. Az egészségügyi ellátásában végzett magas színvonalú és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként kapta meg az oklevelet. A méltatásban elhangzott, országosan elismert hajómodellezőként több versenyt is megszervezett a tavon, öregbítve ezzel Pacsa hírnevét is.

Az 1600 lakost számláló közép-zalai kisváros 1991 óta működő rendőrőrsét 2014-től ez évig vezető, e posztot a leghosszabb ideig betöltő Drózd Péter alezredes szintén Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült ily módon is megköszönve neki a közbiztonságért kifejtett lelkiismeretes munkáját. A komoly zenekari múlttal rendelkező öt taggal _ Bodó Ágnes, Aczél Lajos, Böröcz Papp Lajos (nem tudott jelen lenni az ünnepségen), Galambos István, Kreizler István _ hat éve megalakult, és messze a város határain túl is hamar népszerűvé vált Retro Pacsa Band a közösségi rendezvényeken való közreműködésével, élőzenés előadásaival érdemelte ki a Polgármesteri Elismerő Oklevelet.

Hagyomány, hogy a városnapi ünnepségen adják át a több évtizedes pedagógusi munka előtt tisztelgő jubileumi díszoklevelet. Ez alkalommal Kovács Kornélné Németh Margit, Gitta néni a vasdiplomáját vehette át annak emlékére, hogy 65 évvel ezelőtt végzett a Soproni Tanítóképző Intézetben. Répceszemeréről került Pacsára, de már a pedagógusi diplomája megszerzése előtt, 1957 augusztusában a pacsai iskolában kezdett tanítani, és innen ment nyugdíjba 1993 végén. Pedagógusi munkáját, példaértékű közösségi, társadalmi tevékenységét 2017-ben Pacsáért díjjal ismerte el az önkormányzat.