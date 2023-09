Minderről csütörtökön sajtótájékoztató keretében számolt be Gábris Jácint önkormányzati képviselő, a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás elnöke és Horváth Jácint, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Elmondták, az épület egyik szárnyát érintő beázás olyan mértékű volt, amit már az egészségre veszélyesnek ítéltek meg, ezért volt szükség az azonnali munkavégzésre, amit augusztus-szeptember hónapban végeztek el. Az önerőből megvalósított, 11 millió forint értékű felújítás során nemcsak az épületszárny lapos tetejét szigetelték le, de belső helyreállítási munkálatokra is szükség volt. A sajtótájékoztatón az is elhangzott: nemcsak a Csokonai utcai telephelyen – közhasználatú nevén: a kertvárosi óvodában – zajlottak felújítások, de a 11 tagintézményből álló óvoda további épületein is. Az intézményfejlesztési programot a következő években európai uniós források felhasználásával és önerőből is folytatni kívánja az önkormányzat és a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás.