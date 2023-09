A Bazi nagy metal lagzi elnevezésű rendezvény közreműködői közül három zenekar – a novemberben már a harmadik, Végtelen mint az óceán című nagylemezével jelentkező zalaegerszegi LoveCrose, az idén tíz esztendős soproni Pair O’Dice, valamint a hamarosan ugyancsak fennállásának egy évtizedes jubileumát ünneplő helybéli Your Last Steps – több alkalommal is koncertezett már együtt, így nem meglepő, hogy a dél-zalai városban újra közösen próbálják becsalogatni a közönséget. A program negyedik közreműködője rendkívül fiatal tagokból álló, szintén nagykanizsai a Without Frames lesz, amely idén nyáron adta első koncertjét.

Fotó: Gyuricza Ferenc