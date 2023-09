– Művelődésszervezőként 23 évvel ezelőtt a klasszikus értelemben vett népműveléssel foglalkoztam Keszthelyen, a Goldmark Károly Művelődési Központban. Hozzám tartoztak többek között az ismeretterjesztő sorozatok, a kézművescsoportok, a filmvetítések, a pályázatok írása. Saját gyermekeim érdeklődése miatt is kezdtem játszóházakat, nyári táborokat szervezni. Ezt a munkát igazgatóként folytattam 2008-tól 2020-ig. Az egyik legfontosabb célom az értékteremtés, amivel az emberek életét szebbé, tartalmasabbá tehetem. Ezt Márai Sándor így fogalmazta meg: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” Mindegyik igazgatói pályázatomat ezzel a mottóval kezdtem.

Csengei Ágotának nem csak szervezőként fontosak az alkotó- és művészeti csoportok. Éveken át helyet adott a Balaton Kamarakórusnak, amelyben szívesen énekelt, de a Magyarok Nagyasszonya- plébániatemplom Salve Regina Kórusában is otthon érezte magát. Az olvasás mellett örömforrás számára az írás, több interjúkötete jelent meg, és egy ismeretterjesztő mesekönyve Kincses Keszthely címmel.

– Amikor Keszthelyre kerültünk, még kicsik voltak a gyerekeim, és hiányzott egy olyan könyv, ami erről a városról szól a gyerekek nyelvén. Akkoriban Lipták Gábor könyveiből olvastam balatoni mondákat a fiamnak és a két lányomnak. A régóta dédelgetett álmomat 2021-ben meg tudtam valósítani, igazi „szerelemprojekt” volt ez nekem: írtam egy mesekönyvet, ami Keszthelyt mutatja be, sétákra fűzve fel a városismertető történeteket.

Egyévnyi szünet után új feladat talált rá: 2021 októberében a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának tagintézménye, a Mindszentyneum tagintézmény-vezetője lett.

– A múzeumi munka mindig érdekelt, és azért is éreztem nagyon inspirálónak ezt a feladatot, mert ez a nagy épület több, mint egy múzeum. Nem véletlen az elnevezés sem: látogatóközpont, hiszen van itt kávézó, ajándékbolt, konferencia- és múzeumpedagógiai termek, időszaki kiállítótér, terasz és még szabadulószoba is, amely nyáron nagyon népszerű volt. Az eddigi tapasztalataimat, tudásomat itt most valóban tudom kamatoztatni, hiszen ismeretterjesztő előadás-sorozatot, filmvetítéseket, koncerteket, könyvbemutatókat, műhelymunkákat tartottunk, hogy csak a legfontosabbakat említsem. A kisebbekre is gondolunk a családi délutánokkal, nyári táborainkkal, szünidei matinékkal, születésnapi zsúrok rendezésével. Időszaki kiállításokat is szervezünk. Én magam hívő ember vagyok, így érzékenyebben tudok az állandó kiállításainkhoz is illeszkedő programokat kitalálni és megvalósítani. Az Év háza pályázaton közönségdíjat nyert épületünkben még nagyon sok lehetőség van, melyeket igyekszünk tartalmas programokkal megtölteni. Az első év nagyon fontos a csapatépítés szempontjából is. Elmondhatom, hogy mostanra kialakult az intézménynek az a kollektívája, amelyben jól érzem magam, örömmel jövök reggel, és gyorsan elmegy a nap, nem nézem az órát. A családbarát munkahely kialakítása fontos célkitűzésem, hiszen az képes eredményes munkát végezni, aki jól is érzi magát közöttünk. Ezt az összetartozást közös programokkal, kirándulásokkal is erősítjük.

A családdal is szeret kirándulni Csengei Ágota. Nyaranta egy hetet közös nyaralással töltenek, ami nagy öröm, hiszen egyik lánya Brüsszelben, a másik Budapesten él, a fia pedig velük Cserszegtomajon. Otthon szívesen foglalkozik a kerttel, a másik kedvenc szabadidős elfoglaltsága a fotózás, és imádja a Balatont, de leginkább a via ferrata túrák kapcsolják ki. A barátokkal szervezett programok is fontos szerepet töltenek be az életében.

– Vettünk a férjemmel három éve egy felfújható kajakot, ezzel járunk nyáron evezni mindenfelé, részt vettünk több Balaton-átevezésen, de a tengeren is tudtuk használni. Amikor tehetjük, túrázunk, biciklizünk és a két kutyánkkal sétálunk, futunk. Az én szótáramból az unalom szó hiányzik, a gyerekeim szerint kicsit gyors is az életünk, de én így szeretem és így érzem kereknek. Jelenlegi munkám kitölti az időm nagy részét, amit nagy hittel és lelkesedéssel végzek, nyitottan és kíváncsian a világra, foglalkozva más emberek problémáival is, s amíg ezt el tudom mondani magamról, úgy érzem, jó helyen vagyok.