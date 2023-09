5 évvel ezelőtt, egy ködös januári napon, szinte észrevétlenül született meg az Aranyakkord. A formáció kezdetben csak Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) duójaként működött, egyszerűen csak összecsengtek a próbaterem kanapéján eljátszott dalok, később pedig Gábor Andor „UFO” ütőhangszeres játékával vált teljessé a zenekar. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akusztikus hangulat, rock’n’roll rezervátum, szellemidézés, néha Budapest utcáira repít, néha az univerzumon is túlra. Első daluk, az „Üzenet van” 2018-ban látott napvilágot, amelyet hamar követett több klip és szám is: a „Tudom, hogy hol vagyok” c. szerzeményükben Lajkó Félix is játszik, a „Táncoljatok és énekeljetek!” Mosolyka – Majd helyett MOST c. filmjének vége főcímdala. „Dalok a bolhapiacról” címmel egy különleges, live session kisfilmet is kiadtak, tavaly tavasszal pedig színházi darabként elevenedtek meg a bolhapiac dalai a Győri Balett művészei és Pál Kálmán, a Karzat Színház vezetőjének segítségével. A költészet napját idén januárban a „Himnusz után szabadon” c. átdolgozással ünnepelték.

Az Aranyakkord ötéves fennállása alatt már többször zenélt Európában és Amerikában is, 2023 őszén pedig félévtizedes turnéra indulnak az ország határain belül és kívül, hogy rajongóikkal együtt ünnepeljék meg ötödik születésnapjukat. Koncertjeik közvetlen hangulatúak, nincs éles határ a közönség és a színpad között, saját számaik mellett improvizációk képében kap helyet a pillanat és életművük, valamint kedvenceik feldolgozása is. A nagykanizsai koncertre jegyek itt érhetők el: https://tixa.hu/aranyakkord-nagykanizsa-medgyaszay-2023

Az 5 éves szülinapi turné állomásai:

szeptember 14. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

október 7. Budapest, Marczibányi téri Művelődési Központ

október 14. Siófok, Civil Ház

október 20. Cegléd, Kossuth Művelődési Ház

október 27. Dunaszerdahely, VMK

november 2. Pécs, E78

november 3. Miskolc, MÜHA

december 2. Tatabánya, Vértes Agórája

december 3. Bécs, Loffice Wien

december 15. Debrecen, Csokonai15, Csokonai Kulturális Központ

december 20. Veszprém, Hangvilla

december 21. Szeged, IH