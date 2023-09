Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára adta át a csapat kiválósági érmeit. Darabos Lili, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum szakmai támogatásában felkészített versenyzője szépségápoló-bronz- érmet, míg a 4. helyen végzett Szabó Bence villanyszerelő kiválósági érmet kapott.

Ennél szebb felütése nem lehetne a beszélgetésnek. Magyarország nyolcadik alkalommal vett részt az EuroSkills versenyen, amit szeptember 5. és 9. között rendeztek Lengyelországban. A megmérettetésen 32 országból több mint 600 fiatal indult 43 versenyszámban, a magyarokat 22 szakmában képviselték a tehetséges fiatalok. Linhart Rita, az Asbóth-iskola igazgatóhelyettese Darabos Lili szépségápoló versenyzőt kísérte el a viadalra. Egy pedagógus számára nincs annál felemelőbb, mint mikor a tanítványa dobogóra állhat.

– Most nagyon aktuális érzésekről beszélhetek, hisz nemrég érkeztünk haza a legnagyobb kontinensversenyről, ahol a magyar versenyzők derekasan helytálltak. Felemelő érzés azt látni, hogy fiatal szakembereink milyen energiával készülnek egy ilyen fajsúlyú versenyre. A csodálatos eredmények és az oda vezető út példát nyújt a tanulóknak és talán a szakmaválasztásban is erősíti őket. Jó szakemberekre, utánpótlásra nemcsak régiónknak, hanem az egész országnak szüksége van. Alapvetően nem mondhatom azt, hogy gyerekkorom óta erre a területre szerettem volna megérkezni. A sport sokkal jobban érdekelt, de egy véletlen miatt így alakult és hamar meg is tetszett a szépségápolás. Viszonylag korán belecsöppentem a vállalkozói életbe, üzleteket nyitottam és elkezdtem tanítani is. A versenyzés ezek után indult be, először csak az országos versenyekre, majd 2009-től a nemzetközi megmérettetésekre is delegálunk versenyzőket. Kezdetben csak egyedül voltam, aztán egykori versenyzők, szakmai támogatók is bekapcsolódtak a felkészítésbe. A 2011-es versenyzőm már vezető szakértő és zsűritag a szakmai Európa-bajnokságokon. Szuper csapatunk van, csodálatos együtt a munka. A szakma egyébként túlnyomórészt még mindig nőies, de egyre több fiút érdekel, néhányan közülük kiemelkedően tehetségesek és sikeresek. A vendégkör ugyancsak szélesedik a magukra egyre többet adó igényes férfiakkal is.

A felkészítő kozmetikusmester és tanítványa: Darabos Lili és Linhart Rita a lengyelországi versenyen

Rita Keszthelyen, a Vajda János Gimnáziumban érettségizett 1988-ban, majd Pécsett szerezte meg a kozmetikusi végzettséget. 1996-ban a helyi szakmunkásképző iskola igazgatója hívta pedagógusnak, így rakta le kollégáival együtt a mára országos hírűvé lett asbóthos kozmetikusoktatás alapjait. Az első csoport 1997-ben 7 fővel indult, mára ez a szám a technikumi osztályokkal együtt évi 150 fő körül mozog. Rita eközben nemcsak pedagógus volt, hanem két vállalkozást is vitt párhuzamosan, az egyiket külföldön, Bécsben. Néhány év után döntenie kellett, s az oktatást választotta, amit a mai napig nem bánt meg. Közben arra is jutott ideje, hogy három szakmai könyvet kiadjon, 2009-ben a Kozmetikus diagnosztika címűt Aubéli Vandával, majd 2010-ben dr. Szolnoky Erzsébet kolléganőjével készítette a Kozmetikus szakismeret I. és II. tankönyvet.

– Szakmai életútja azt mutatja, hogy erős nő, aki helytáll mindenütt. Valóban így van?

– A legnagyobb büszkeség, amikor tehetséges tanulóim ugyanúgy oktatják a szakmát, sikereket érnek el versenyeken, vagy pusztán a mindennapi életben helytállnak és megtalálják a számításukat, boldogságukat a hivatásukban. A kihívás mindig valami újnak a megismerését, vagy ha szükséges, akkor minél perfektebb megoldását jelenti. Ebben a szakmában soha nem szabad leállni, elkényelmesedni, a szépségápoló módszerek és anyagok állandóan változnak. Tanulunk folyamatosan. A gyerekek hihetetlenül sok örömet adnak, szeretek velük dolgozni. A család-munka-énidő hármasában a munka erőteljesen elveszi az időt a másik kettőtől, a jövőben az arányokon picit változtatni fogok.

Rita végül azzal zárta a beszélgetést, hogy nagyon elégedett az életével, hatalmas dolgokról nem ábrándozik, mindene megvan, amiről csak álmodott. Azt viszont kéri az égiektől, hogy mindez maradjon is így minél hosszabb ideig.